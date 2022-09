CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi PKK yuvasına döndü: Terör bağlantılı 33 kişi halâ görevde

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Mersin Büyükşehir Belediyesinde terör örgütü ile iltisakı bulunan personelin olup olmadığına ilişkin soru önergesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun verdiği yanıtı paylaştı.Soru önergesine verilen yanıtı okuyan Kılavuz, 'Mersin Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri personeli arasında 33 kişi PKK/KCK, 5 kişi FETÖ/PDY ve 2 kişi Hizbullah terör örgütü mensubu olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmış, 14 kişi adli makamlarca tutuklanmıştır. Ayrıca; PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmekte iken ölen ya da terör suçlarından tutuklu/hükümlü bulunan şahısların yakınlarından 33 kişi halen Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmaktadır' bilgisini verdi.Kılavuz “CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer devletimiz, milletimiz ve Türkiyemiz için bir milli güvenlik sorunudur. Vahap Seçer'in Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına devam etmesi Büyük bir tehlike ve tehdit arz etmektedir. Vahap Seçer Güzel Mersinimiz için yüz karasıdır. Vahap Seçer Mersinli hemşerilerimiz için utanç vesikasıdır. Vahap Seçer'in büyükşehir başkanlığı yapması Masumlar ve mazlumlar için züldür. Mersinli hemşerilerimiz için zulümdür. PKK'lı hainler için ise umuttur, bölücü alçaklar için mutluluktur” dedi.'Bugün burada Mersin Büyükşehir Belediyesinde terör örgütü üyelerinin çalıştırılmasına dair vermiş olduğumuz soru önergesine İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun cevabı üzerine bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bugün burada sadece gerçekleri konuşacak ve Mersin Büyükşehir Belediyesinde yaşanan Türk milletinin maşeri vicdanında mahkûm olan hainlikleri açıklığa kavuşturacak ve İhanetin belgelerini ortaya koyacağız. Öncelikle ifade etmek isterim ki; Cumhuriyet Halk Partisi ihanet içerisindedir. CHP; emperyalistlerden dilendiği iktidar uğruna hainlerle kol kola girmektedir. CHP; Atatürk'ün fikirlerine, cumhuriyetimizin değerlerine, milletimizin hassasiyetlerine, şehitlerimizin emanetlerine hainlik etmektedir. CHP; terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'ye kol kanat germekte, Kandildeki teröristlere can suyu vermektedir. Türk devletinin temellerini dinamitleyen CHP yönetimi; Belediyeler aracılığıyla da HDP/PKK'ya yol vermektedir.'Mersin Büyükşehir Belediyesi kadrolarını bölücü terör örgütü üyelerine açanlar, bu alçaklığa ortaklık edip susanlar ihanet içerisindedir'Çevreden, ağaçtan, ormandan, doğadan bahsedip Mersinimizde Özgecan Aslan Meydanındaki yarım asırlık ağacı matkapla delip asit enjekte ederek zehirleyip öldüren Bir belediyeye dünyanın neresinde rastlanmaktadır? Bu zihniyetin psikolojik tahlilini uzmanlarına bırakıyorum. Ayrıca ağacı zehirleyenlerin Belediyeler aracılığıyla bölücü teröristlere hayat vermesi gaflettir. Emeğin üstünlüğünden bahsedip mazlumların, masumların ve emekçilerin ekmeğine kan doğrayanlar, Barış, kardeşlik, eşitlik ve özgürlük gibi sözleri kendilerine paravan yapıp Mersinimizin huzur ve güven iklimine suikast düzenleyenler dalalettedir. Mersin Büyükşehir Belediyesi kadrolarını bölücü terör örgütü üyelerine açanlar, Bu alçaklığa ortaklık edip susanlar ise ihanet içerisindedir.'Belediye kadrolarını HDP/PKK'lılara peşkeş çekmek bölücülüğün daniskası değil midir?'31 Mart 2019'da gerçekleşen Mahalli İdareler Seçimlerinde Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Mersin'de HDP/PKK'nın açık desteğiyle seçimlere giren CHP Seçim sonrası bu desteğin diyetini sonuna kadar ödeme niyetindedir. Mersin'de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Mersin Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinde HDP-İP ittifakı ve Burhanettin Kocamaz'ın destekleri ile işbaşına gelen CHP'li Belediye, Seçimlerin akabinde HDP/PKK'lılara verilen kadro sözleri gereğince Ülkücü-milliyetçi kadroları haksız ve hukuksuz bir şekilde tasfiye etmiş; Boşalan kadroları bölücü terör örgütlerine açarak, Marjinal sol örgütlere üye ve sempatizan kişileri yerleştirmiştir. Bu ihanet değil de nedir? Belediye kadrolarını HDP/PKK'lılara peşkeş çekmek bölücülüğün daniskası değil midir?Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin'deki CHP'li İlçe Belediyelerinde PKK-KCK, DHKP-C, TKP-ML, TİKKO, MLKP, FETÖ ve dini motifli diğer terör örgütleri ile İrtibatı ve iltisakı olan, işlem gören, propaganda yapan, gözaltına alınan, tutuklanıp ceza alan Bununla birlikte uyuşturucu ve madde temini ile tacirliğini yaptığı için işlem gören personellerle ilgili İçişleri Bakanlığımıza verdiğimiz soru önergesinin cevabı İhanetin boyutlarını gözler önüne sermektedir. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi soru önergemize vermiş olduğu cevapta “Soru önergesinde bahsi geçen Mersin Büyükşehir Belediyesi ve ilçe Belediyeleri personeli arasında 33 kişi PKK/KCK, 5 kişi FETÖ/PDY ve 2 kişi HİZBULLAH terör örgütü mensubu olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmış, 14 kişi adli makamlarca tutuklanmıştır. Ayrıca; PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmekte iken Ölen ya da terör suçlarından tutuklu/hükümlü bulunan şahısların yakınlarından 33 kişi Halen Mersin Büyükşehir Belediyesinde çalışmaktadır.İçişleri Bakanlığımızın vermiş olduğu bu cevap; Mersin Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin teröre can suyu teröriste umut olduğunun Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne kast eden alçaklara nasıl alan açıldığının açık tescilidir. İçişleri Bakanlığımızın vermiş olduğu bu cevap; Mersin Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin teröre ve teröriste finansör olduğunun Milletimizin alın teri olan kamu kaynaklarının teröristlere nasıl peşkeş çekildiğinin açık delilidir.'Ali Mahir Başarır, Alpay Antmen ve Cengiz Gökçel şimdi hangi yüzle hangi şerefle milletvekilliğine devam edeceklerdir?'Daha önceki basın açıklamalarımızda biz Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Belediye kadrolarını HDP/PKK'lılara peşkeş çektiğini ifade etmiştik. Bunun üzerine; Türk ordusuna satılık diyecek kadar alçalan Ali Mahir Başarır ve CHP Mersin Milletvekilleri Alpay Antmen ve Cengiz Gökçel koro halinde Bu iddiamızı ispatlamamızı dile getirdiler. İçişleri Bakanlığımızın soru önergemize vermiş olduğu bu cevap Mersin Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri HDP/PKK'lılara peşkeş çekilirken alkış tutan, İhanet Mersin'de kol gezerken üç maymunu oynayan Ali Mahir Başarır, Alpay Antmen ve Cengiz Gökçel'e tarihi bir tokattır. Bu iddiayı dile getirdiğimiz zaman bize şereften bahsedip haysiyet ispatı isteyen, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde tek bir terör örgütü üyesi çalışıyorsa Her türlü yaptırıma razı olacağını söyleyen bu üç tribüncü vekil Şimdi hangi yüzle hangi şerefle milletvekilliğine devam edeceklerdir?Mersin Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin ihanetleri bununla sınırlı kalmamıştır. Teröristbaşı, bebek katili, İmralı canisi Abdullah Öcalan'ın heykelini dikeceğiz diyen, Selahattin Demirtaş'ın kitabından uyarlanan tiyatro, Mersin Büyükşehir Belediyesi kültür merkezinde oynatılmış HDP/PKK'lılara şirin gözükme çabaları artarak devam etmiştir. Terörist Demirtaş'ın 24 Kasım sabahı miting yapın çağrısına sahip çıkan Kemal Kılıçdaroğlu CHP-HDP-PKK ilişkisini ortaya koymuş; CHP mitingi HDP'li yoldaşlarının katılımlarıyla gerçekleşmiştir. Büyükşehir Belediyesi'nde işten çıkarılan bir gazimiz Anamur'a sürgüne gönderilmiş, Yavrusu hasta olan bir anneye Hdp'ye üye ol işini çözelim diyecek kadar alçak bir teklif sunulmuştur. İşini hakkıyla ve layıkıyla yapan engelli bir kardeşimiz bile işinden ekmeğinden edilmiş, Kocası ülkücü olduğu için bir kadına sokak ve cadde temizliği yaptırılmış, Kurban Bayramı mesajında bile PKK'ya selam çakılmıştır. Belediyeye ait araçların plakalarında yer alan TR ifadeleri HDP'li yoldaşları incinmesin diye karalanmıştır. Herkes şunu iyi bilmelidir ki o kara; plakaya değil vatan ve millet aşığı Mersin'e ve Mersinlilere çalınmıştır.Mersin Büyükşehir Belediyesi ve CHP'li ilçe belediyelerinde yaşanan ihanetler bu kadarla sınırlı kaldı sanmayın. Kazım Karabekir Paşa diyor ya; “Öyle puslu bir hava ki şeytan bile Müslüman mintanı giyiyor” İşte şimdi de öyle bir ihanet zamanı ki Atatürkçü görünümlü CHP'li yöneticiler HDP/PKK maskesi takıyor. Şimdi de Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayında CHP tarafından düzenlenen Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Mersin Milletvekili Alpay Antmen ve Cengiz Gökçel'in katıldığı Akdeniz İlçe Seçim Güvenliği toplantısında Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı önünde konser veren Teröristlere moral olsun diye şarkılar seslendiren terörist Aynur Doğan'ın bölücü şarkılarına CHP'liler dakikalarca alkış tutmuş İzmir Marşından bu sözde bölücü şarkıya savrulacak kadar İhanetlerini perçinlemişlerdir.Mersin'deki zafer aynı zamanda HDP'nin zaferidir diyerek HDP/PKK sevgisini ortaya koyan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer bazı haber sitelerinde yer alan Terör örgütünün sözde yöneticileri ve Pkk'lı hainlerle boy boy fotoğrafları olan “İştar'ın Kızları” adlı kitabında teröristleri şirin göstermeye çalışıp Bölücü alçak terör örgütünün taleplerini meşrulaştıran, Devletimizin Suriye'deki sınır ötesi operasyonlarını itibarsızlaştırıp DHKP-C adlı terör örgütünün eylemlerini legal göstermeye çalışan Serdar Akinan adlı bir sözde gazeteciyi önce basın danışmanı olarak atayıp Daha sonra da 90 saniyelik bir tanıtım videosu için yılda yaklaşık 4 milyon TL gibi bir rakam ödemiş; Mersin Büyükşehir Belediyesinin araçlarını bu terörist seviciye tahsis etmiş, Üstüne bir de belediyenin ekipmanlarını ve personelini bu kişinin hizmetine vermiştir. Bu ihanetin izahı var mıdır?Geçtiğimiz günlerde sordum yine soruyorum:Mersin Büyükşehir Belediyesi PKK'lı teröristlerin karargâhı mıdır Vahap Seçer?Mersin Büyükşehir Belediyesi Kandil'in finans kaynağı mıdır Vahap Seçer?Mersin Büyükşehir Belediyesi HDP/PKK'ya ödediğin ve ödeyeceğin diyetin aracı mıdır Vahap Seçer?'CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer devletimiz, milletimiz ve Türkiyemiz için bir milli güvenlik sorunudur'Bütün bu tarihi hakikatler göstermektedir ki; CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer devletimiz, milletimiz ve Türkiyemiz için bir milli güvenlik sorunudur. Vahap Seçer'in Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına devam etmesi Büyük bir tehlike ve tehdit arz etmektedir. Vahap Seçer Güzel Mersinimiz için yüz karasıdır. Vahap Seçer Mersinli hemşerilerimiz için utanç vesikasıdır. Vahap Seçer'in büyükşehir başkanlığı yapması Masumlar ve mazlumlar için züldür. Mersinli hemşerilerimiz için zulümdür. PKK'lı hainler için ise umuttur, bölücü alçaklar için mutluluktur. Bizler; vatan yolunda, millet uğruna, bayrak aşkıyla serden geçenler olarak; Milliyetçiliğimizle bu necip millete hizmet aşkıyla yanıp tutuşanlar olarak Vahap Seçer'in, Mersin'deki ihanetine asla göz yummayız. Bölücülere kalkan olan, teröristlere alan açan, ihaneti koynunda saklayanlara da Hiçbir ikbal ve istikbal kaygısı gözetmeyip sonu ne olursa olsun asla geçit vermeyiz. Nefesimiz daima Vahap Seçer'in ensesindedir. Bugün; Mersin Büyükşehir Belediyesinde bu ihanetler yaşanıyorsa, Vatanseverliğin ve milletperverliğin kalesi olan şehrimizin adı HDP/PKK ile anılıyorsa Bunun yegâne sorumlusu Millet ittifakı ve CHP'nin kirli zihniyetidir. Ben CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanının yaptıklarını Mersinli hemşerilerimizin tertemiz vicdanına havale ediyorum. Bizler öyle inanıyoruz ki bu zihniyet seçimlerde Mersinli hemşerilerimizin engin feraseti karşısında gereken cevabı alacaktır. Bizler; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Mersinliler! Mersin'e sahip çıkınız” sözünü şiar edinerek Bu ihanetlere asla geçit vermeyeceğiz. Hiç kimse aklından çıkarmamalıdır ki bu ihanetler cezasız kalmayacaktır. Bu vatanın ekmeğini yiyip ihanet edenler, Silahlı terör örgütü üyelerini besleyip büyütenler, Belediye kadrolarını hain ve alçak teröristlere peşkeş çekenler, Kamu kaynakları ve milletimizin zenginlikleri terör örgütü üyelerine altın tepside sunulurken bu ihanetleri görmezden gelenler Er veya geç hak ettikleri muameleyi ve cezayı göreceklerdir. İnanıyor ve ümit ediyorum ki devletimiz azametiyle bu ihanetler karşısında gerekeni yapacaktır.Bu vatan Türk vatanıdır. Bu millet Türk milletidir. Bunu da kimse asla aklından çıkarmamalıdır. CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve CHP yönetimi Hakkı söylemekten vazgeçeceğimizi sanmasın. Hakikati açıklamaktan geri duracağımızı zannetmesin. Biz burada oldukça Mersinli hemşerilerimizin hakkını ve hukukunu korumaya yeminliyiz. Biz burada durdukça Mersinimizin hak ve menfaatlerini savunmaya ant içmişiz. Varlığımız Türk varlığına armağan olsun! Ne Mutlu Türküm Diyene!