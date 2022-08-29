Köpeğe çarpmamak için yolcu minibüsüne çarptı! 17 yaralı!

Kaza, akşam saatlerinde Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Tahsin Çakar (32) yönetimindeki 34 BRL 060 plakalı cip, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yapınca karşı şeride geçti.MİNİBÜS 30 METRE SÜRÜKLENDİDireksiyon hakimiyetini kaybeden Çakar, Altınordu ilçesine seyir halinde olan Fahri Kaya (59) yönetimindeki 52 M 0441 plakalı yolcu minibüsüne yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüs, yaklaşık 30 metre sürüklendikten sonra durabildi.17 KİŞİ YARALANDIÇevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüleriyle birlikte 17 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından minibüsten çıkartılan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.İNCELEME BAŞLATILDIKaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Altınordu-Ulubey Yolu, temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.