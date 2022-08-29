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Köpeğe çarpmamak için yolcu minibüsüne çarptı! 17 yaralı!

Ordu'nun Ulubey ilçesinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün şerit değiştirdiği cip, yolcu minibüsüne çarptı. Kazada sürücüler ile minibüsteki 15 yolcu yaralandı.

Ekleme: 29.08.2022 - 23:15 Güncelleme: 29.08.2022 - 23:22 / Editör: Ozge Selin
Köpeğe çarpmamak için yolcu minibüsüne çarptı! 17 yaralı!Kaza, akşam saatlerinde Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Tahsin Çakar (32) yönetimindeki 34 BRL 060 plakalı cip, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yapınca karşı şeride geçti.

MİNİBÜS 30 METRE SÜRÜKLENDİ

Direksiyon hakimiyetini kaybeden Çakar, Altınordu ilçesine seyir halinde olan Fahri Kaya (59) yönetimindeki 52 M 0441 plakalı yolcu minibüsüne yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüs, yaklaşık 30 metre sürüklendikten sonra durabildi.

Köpeğe çarpmamak için yolcu minibüsüne çarptı! 17 yaralı!

17 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüleriyle birlikte 17 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından minibüsten çıkartılan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Köpeğe çarpmamak için yolcu minibüsüne çarptı! 17 yaralı!

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Altınordu-Ulubey Yolu, temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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