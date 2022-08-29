Kayseri-Niğde yolunda feci kaza: 2 çocuk öldü, 5 kişi ağır yaralandı

Kaza, saat 07.00 sıralarında Kayseri-Niğde kara yolunun 65'inci kilometresi Gülbayır Mahallesi mevkisindeki kavşakta meydana geldi..D. idaresindeki 38 D 5553 plakalı hafif ticari araç ile M.K. yönetimindeki 51 ACG 516 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada sürücüler ile 38 D 5553 plakalı hafif ticari araçtaki aynı aileden H.D., K.D. (10), Z.D. (8), S.D. ve A.D. yaralandı.Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, yaralıları Yeşilhisar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan K.D. ve Z.D., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralı 5 kişinin ise durumlarının ağır olduğu öğrenildi.Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.