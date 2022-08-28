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AK Parti sahaya iniyor! Hedef kararsız seçmen!

Seçim çalışmalarına start veren AK Parti'de öncelikli hedef sandığa gitmeyi düşünmeyen seçmen olacak.

AK Parti sahaya iniyor! Hedef kararsız seçmen!
Ekleme: 28.08.2022 - 10:19 Güncelleme: 28.08.2022 - 10:19 / Editör: Ozge Selin
AK Parti sahaya iniyor! Hedef kararsız seçmen!
AK Parti 2023'te yapılacak seçimler için çalışmaların startını verdi.

Belediye başkanları ve milletvekilleri sahaya inerken, önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalar belirginlik kazanıyor.

İlk hedef sandığa gitmeyi düşünmeyen seçmen olacak.

Yapılan çalışmalarda büyük bölümü kendi seçmenleri olmak üzere, öncekilere oranla, önümüzdeki seçimlerde sandığa gitmeyi düşünmeyen seçmenlerin sayısının arttığı tespit edildi.

Kararsız seçmene temas edilecek
Bu sayının artışıyla birlikte kararsız seçmene temas edilecek ve gerçekleştirilecek çalışmalar anlatılacak.

AK Parti kaynakları “AK Parti seçmeninden uzaklaşanlar var ama henüz bizden kopmamışlar. Bu kitle başka partiye oy vermek istemiyor ama bize de vermek istemiyorlar. Bunlar sandığa gitmeme taraftarı. Bunun birçok nedeni var. Kırgınlık, küskünlük, hayat pahalılığı ve kişisel nedenlerle AK Parti’ye uzak durmaya başlayan bir kitle var. Ama aynı zamanda ikna olmaya da açık bir seçmen grubu. Bunu yapılan anketlerde çapraz sorularda da tespit ediyoruz.

"Öncelikle hedefimiz sandığa gitmek istemeyen seçmeni ikna etmek"
Bu nedenle seçimlere kadar en önemli hedeﬁmiz, sandığa gitmek istemeyen bu kitleyi ikna ederek sandığa gitmelerini sağlamak olacak. Bunun için hem ekonomik anlamda atılacak adımlar, hem de bizim birebir yapacağımız görüşmelerle seçmen ikna olacaktır” dedi. Bu durumdaki seçmenleri tek tek analiz ettiklerini belirten parti kurmayları “Hangi seçmen bize küsmüş, kızmış? Hangi seçmen grubunda tıkanıklık var? Tüm bunları tespit edip, gereğini yapıyoruz” diye konuştu.

Bir diğer tespit de seçmenin muhalefete kızgınlığı
AK Parti’nin saha gözlemlerinde, diğer parti seçmenlerine yönelik de tespitler yapıldı. AK Parti kaynakları “Diğer parti seçmenlerindeki kızgınlık ise 6’lı masadan kaynaklanıyor. Örneğin ‘Kılıçdaroğlu aday olursa sandığa gitmem’ diyen İyi Parti seçmeni var. Tam tersine Kılıçdaroğlu aday olmazsa sandığa gitmek istemeyen CHP seçmeni de bulunuyor” değerlendirmesini yaptı.
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