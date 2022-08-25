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Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant'a yüklü tazminat! Kaza sonrası açılan davada karar verildi...

Ocak 2020'de bir helikopter kazası sonrası kız Gianna ile birlikte hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, kaza sonrası açtığı tazminat davasını kazandı. Dava sonucunda, Vanessa Bryant'a yüklü bir tazminat ödenecek.

Ekleme: 25.08.2022 - 22:20 Güncelleme: 25.08.2022 - 22:26 / Editör: Ozge Selin
Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant'a yüklü tazminat! Kaza sonrası açılan davada karar verildi...NBA efsanesi ABD'li yıldız basketbolcu Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, eşinin ve kızının ölümüne neden olan helikopter kazasından uygunsuz fotoğrafların çekilmesi ve sızdırılmasıyla ilgili olarak açtığı davayı kazandı.

Geçtiğimiz hafta mahkemede tanık olarak dinlenen Vanessa Bryant, Los Angeles Times gazetesindeki bir haberi okuması sonrası panik atak geçirdiğini söylemişti.

Gazete, Los Angeles idari yönetimine bağlı polisin ve itfaiye çalışanlarının kaza alanından fotoğraf çekip başkalarıyla paylaştığını yazmıştı.

Bryant, fotoğrafların sosyal medyaya düşeceği korkusuyla yaşadığını, kızını ve eşini 'oldukları halleriyle' hatırlamak istediğini söyledi.

Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant'a yüklü tazminat! Kaza sonrası açılan davada karar verildi...

Mahkeme, fotoğrafların cep telefonu ile çekildiği, onların başkalarına gösterildiği, hatta bunu bir galada ve bir barda da yaptıklarıyla ilgili iddiaları dinledi.

Savunma avukatı, alan fotoğrafının çekilmesinin zorunlu olduğunu ve kamuya açık hiçbir yerde paylaşılmadığını söyledi. Ancak bu savunma kararı etkilemedi.

Federal mahkeme, yaşadığı duygusal sıkıntılar nedeniyle Los Angeles İdari Yönetimi'nin Bryant'a tazminat ödemesine hükmetti.

BRYANT'A 16 MİLYON DOLAR TAZMİNAT ÖDENECEK!

Dava sonucunda, Vanessa Bryant'a 16 milyon dolar tazminat ödenecek. Diğer bir davacı Christopher Chester'a da 15 milyon dolar ödenecek.

Ocak 2020'de meydana gelen kazada, 41 yaşındaki Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın yanı sıra Chester'ın eşi Sarah ve kızları Payton da dahil 6 kişi daha hayatını kaybetmişti.

Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant'a yüklü tazminat! Kaza sonrası açılan davada karar verildi...

2,5 MİLYON DOLARI REDDETMİŞTİ!

Geçtiğimiz Kasım ayında Los Angeles idaresi, kazada yakınlarını kaybeden iki aileye 2,5 milyon dolar ödemeyi kabul etmiş ancak Vanessa Bryant bu teklifi reddetmişti.

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