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İngiltere kanalizasyon sularını Manş Denizi'ne boşalttı! AB'den tepki geldi!

İngiltere'de uzun süre devam eden yüksek sıcaklıkların ardından gelen yoğun yağışlar nedeniyle yaşanan kanalizasyon taşkınlarında suların Manş Denizi ve Kuzey Denizi'ne boşaltılması Avrupa Birliği'nde endişelere neden oldu.

İngiltere kanalizasyon sularını Manş Denizi'ne boşalttı! AB'den tepki geldi!
Ekleme: 25.08.2022 - 22:45 Güncelleme: 25.08.2022 - 22:46 / Editör: Ozge Selin
İngiltere kanalizasyon sularını Manş Denizi'ne boşalttı! AB'den tepki geldi!
Yağışlar nedeniyle kanalizasyon sistemlerinde sıkıntı yaşanan ülkede, taşan arıtılmamış suyun nehirlere ve denizlere boşaltılması AB Parlamentosu üyelerini harekete geçirdi.

Avrupa Parlamentosundan üç Fransız üye, Avrupa Komisyonuna kanalizasyon sızıntılarının AB'deki yüzme suları, balıkçılık alanları ve biyolojik çeşitliliği tehdit edebileceği konusunda uyarı mektubu gönderdi.

Avrupa Parlamentosu Balıkçılık Komitesi üyesi ve Normandiya yerel meclis üyesi Stephanie Yon-Courtin, "Manş Denizi ve Kuzey Denizi çöplük alanı değil. Çevrenin, balıkçılarımızın ekonomik faaliyetlerinin ve vatandaşlarımızın sağlığının, İngiltere'nin kanalizasyon suyu nedeniyle tekrar tekrar ihmal edilmesiyle ciddi tehlikeye atılmasına müsamaha edemeyiz." dedi.

Parlamento üyeleri, İngiltere'nin AB çevre standartlarına bağlı olmamasına rağmen Birleşmiş Milletlerin deniz haklarına ilişkin sözleşmesine imza attığını ve ortak deniz suyunu korumakla yükümlü olduğunu bildirdi.

Avrupa Komisyonu, şikayetler hakkında şimdiye kadar İngiltere ile temasa geçilmediğini kaydetti.

Komisyon Sözcüsü Dana Spinant, konu hakkında gerekenin yapılacağını söyledi.

Uzun süredir devam eden sorun için altı büyük su dağıtım şirketinin ihlallerinin araştırıldığı, çevre gruplarının bu firmaların gerekli onarımları yapmadığını iddia ettiği biliniyor.

İngiliz aktivist grubu "Kanalizasyona Karşı Sörfçüler", bu yaz İngiltere ve Galler'deki 171 bölgeden kanalizasyon taşmaları nedeniyle lağım sularının yüzme sularına döküldüğüne dair 654 uyarı bildirdi.

İngiltere ve Galler'de 17 Ağustos'ta yaklaşık 50 sahilde denize kanalizasyon sularının karıştığı yönünde vatandaşlara uyarı yapılmıştı.

Kamu atık sularının toplanması, arıtılması, dağıtılmasından sorumlu Southern Water şirketi, 15 Ağustos'ta denize boşaltılmaya başlanan atık sularının ev ve iş yerlerini korumak için yapıldığını açıklamıştı.

Southern Water şirketi, 2021'de, ülkenin güney sahillerine bilinçli olarak kanalizasyon sularının denize döküldüğünü kabul etmesinin ardından 90 milyon sterlin para cezasına çarptırılmıştı.

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