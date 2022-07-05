Bayramda hava durumu nasıl olacak: İki güne işaret edildi

Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala herkes Bayramda hava nasıl olacak? Bayramda hava yağmurlu mu? sorularına cevap aramaya başladı. Son dakika açıklaması Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? diye merak eden vatandaşlar için 5 günlük hava durumu tahminini paylaştı. İşte 9 Temmuz Cumartesi ve 10 Temmuz Pazar günü için il il hava durumu ve ayrıntılar...

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Peki bayramda hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen bayramda beklenen hava durumunu açıkladı. İstanbul'da kalacak olanlar dikkat. İki güne işaret edildi. 9 Temmuz Cumartesi bayramın birinci günü hava durumu nasıl olacak? İşte il il Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporu..Kurban Bayramı'na üç gün kala herkesin aklında aynı soru var. Bayramda hava durumu nasıl olacak? Kurban Bayramı'nda hava yağmurlu mu? Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından bayramda beklenen hava durumunu açıkladı.Prof. Dr. Şen bayramın ilk günü Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz Bölgesi'ne yağmur geldiğini açıkladı. Prof. Dr. Şen yağışların bayramın ikinci günü olan pazar günü de devam edeceğini duyurdu.Şen, "İstanbul da dahil olmak üzere cumartesi akşam ve pazar günü Marmara'daki yağışı takip edeceğiz. Kuvvetli" mesajını paylaştı.METEOROLOJİ'DEN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORUMeteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre bayram arifesi, bayramın birinci ve ikinci günü yağışlı hava hakim olacak.BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?Kurban Bayramı'nın birinci gününde Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz Bölgesi'ne sağanak yağış geliyor. Bayramın ilk gününde İstanbul ve Ankara'da sağanak etkili olacak. Bayramın ikinci gününde de sağanak yağışlar devam edecek. İşte il il hava durumu.