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Oyuncu Kerem Fırtına, HDP Danışma Kurulu'na girdi!

Bir dönem Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Eren Eylül karakteriyle tanınan oyuncu Kerem Fırtına, HDP'nin 5. Olağan Büyük Kongresi'nde Danışma Kurulu'na girdi. Teklif götürülen 43 isimden biri olan Fırtına, geçtiğimiz günlerde tutuklu bulunan eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'la da bir araya gelmişti.

Oyuncu Kerem Fırtına, HDP Danışma Kurulu'na girdi!
Ekleme: 4.07.2022 - 18:55 Güncelleme: 4.07.2022 - 18:57 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu Kerem Fırtına, HDP Danışma Kurulu'na girdi!
Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Eren Eylül karakterini oynayan Kerem Fırtına, geçtiğimiz günlerde Diyarbakır Girişimci Merkezi'nde düzenlenen 'Diyarbakır Sinema Buluşması'na katıldı.

Diyarbakır'da cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'la bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.

Paylaşımına, 'Ne diyebilirim ki. Buluşmaların en kıymetlisi' notunu düşen Fırtına, dün de HDP'nin kritik listesinde yer buldu.

Oyuncu Kerem Fırtına, HDP Danışma Kurulu'na girdi!

Kerem Fırtına'nın katıldığı buluşmada kürt sorununun çözümüne katkı sunmak isteyen isimler adı altında bir danışma kurulu oluşturuldu. Oyuncuda bu listede yer aldı.

HDP'nin danışma kurulunda Kerem Fırtına haricinde Erdoğan Aydın, Ayşe Erzen, Akın Birdal, Ahmet Türk, Ali Bayramoğlu, Sırrı Süreyya Önder, Sırrı Sakık gibi isimler de yer aldı.
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