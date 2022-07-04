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İngiltere'de ortalık karıştı! Dikkat çeken Elon Musk detayı...

İngiliz ordusunun sosyal medya hesapları hacklendi. Saldırının kim tarafından ve nasıl yapıldığı bilinmezken olay milyarder iş insanı Elon Musk'ın görüntülerini kullanan kripto para ile ilgili videolar İngiltere ordusunun YouTube kanalında ortaya çıktı. Twitter'da ise, NFT'lerle ilgili birkaç gönderi retweetlendi.

İngiltere'de ortalık karıştı! Dikkat çeken Elon Musk detayı...
Ekleme: 4.07.2022 - 22:53 Güncelleme: 4.07.2022 - 22:55 / Editör: Ozge Selin
İngiltere'de ortalık karıştı! Dikkat çeken Elon Musk detayı...
İngiliz Ordusu'nun Twitter ve YouTube hesaplarının saldırıya uğrayarak hacklendi. Saldırının kim tarafından ve nasıl yapıldığının araştırıldığı öğrenildi. Milyarder iş insanı Elon Musk'ın görüntülerini kullanan kripto para ile ilgili videolar İngiltere ordusunun YouTube kanalında ortaya çıktı. Twitter'da ise, NFT'lerle ilgili birkaç gönderi retweetlendi.

İngiltere'de ortalık karıştı! Dikkat çeken Elon Musk detayı...

HER İKİ HESAP DA ALINDI

Ordu, bilgi güvenliğini 'son derece ciddiye aldığını' ve sorunu çözdüklerini söyleyerek 'ihlali' doğruladı. Her iki hesap da alındı. Bir Ordu sözcüsü 'Soruşturma tamamlanana kadar daha fazla yorum yapmak uygun olmaz. Hesaplar yeniden adlandırıldı ve hack olayının arkasında kimin olduğu belli değil' dedi.

İngiltere'de ortalık karıştı! Dikkat çeken Elon Musk detayı...

Ordu daha sonra Twitter'dan attığı mesajda, 'Yayınımızdaki geçici kesinti için özür dileriz. Tam bir araştırma yapacağız ve bu olayın nasıl olduğunu öğreneceğiz. Bizi takip ettiğiniz için teşekkürler ve normal hizmet artık devam edecek.' dedi.

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