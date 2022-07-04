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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan Özdemir İnce'ye tepki!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ezanın Türkçe okutulması gerektiğini savunan Cumhuriyet gazetesi yazarı Özdemir İnce'ye sert sözlerle tepki gösterdi. "Buna cevap bile vermeye gerek yok da, şunu hatırlatmak istiyorum." diyen Kurtulmuş, "Bu fosiller, bu gericiler, bu yobazlar, bu millet düşmanları, bu Türkiye düşmanları, bu insanlık düşmanları bilsinler ki kılıçlarının iki tarafının kestiği devirler çok geride kalmıştır, bir daha da geri gelmeyecektir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan Özdemir İnce'ye tepki!
Ekleme: 4.07.2022 - 19:38 Güncelleme: 4.07.2022 - 19:40 / Editör: Ozge Selin
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan Özdemir İnce'ye tepki!
AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Cihannüma Derneği 4'üncü Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Özdemir İnce'nin ezanın Arapça'ya çevrilmesinin hata olduğu ve Türkçe okutulması gerektiği sözlerini değerlendiren Kurtulmuş, “İki gün evvel ismini anarak ağzımı kirletmeyeceğim bir herif kalkıyor televizyon kanalarında diyor ki, ‘Türkiye demokrasiye çok erken geçti. 1950'de değil, 1975'te geçecekti. Biz bu milletin üstünden şöyle bir silindir gibi geçecek, bunların değerlerini ve inançlarını yok edecektik.' Hızını alamıyor beyefendi arkasından diyor ki, ‘Nedir böyle Allahuekber diye ezanı getirdiler' diyor. Dilinin altındaki baklayı söylemiyor. Ama Menderes'in suçu buydu diyor. Allahuekber seslerini yeniden koymak. Yeniden ezanı okutmaktı diyor. ‘Şimdi ne olurdu' diyor. ‘Tanrı uludur, Tanrı uludur. Tanrıdan başka yoktur tapacak' desek. ‘Çünkü o Arapların dilidir, biz ise Türk'üz' diyor. ‘Arap emperyalizminin etkisinde kalamazdık' diyor. Buna cevap bile vermeye gerek yok da, şunu hatırlatmak istiyorum. Bu fosiller, bu gericiler, bu yobazlar, bu millet düşmanları, bu Türkiye düşmanları, bu insanlık düşmanları bilsinler ki kılıçlarının iki tarafının kestiği devirler çok geride kalmıştır, bir daha da geri gelmeyecektir” ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan Özdemir İnce'ye tepki!

“Allah bizlere nasip etti, zincirleri kırıldı, Ayasofya açıldı”

Ayasofya'nın ibadete kapalı olduğu dönemde açılması için oldukça yoğun çaba sarf ettiklerini vurgulayan Kurtulmuş, “Ayasofya'nın önünde yumruklarımızı sıkarak, ‘Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın' diyerek nice dualara iştirak etmiş olan birisiyim. Ama onları dinlerken, bizim neslimiz ve bizden sonraki arkadaşlarımız hep bir taraftan bunları niyaz ediyor, bir taraftan da ‘Acaba açılır mı' diyorduk. Bu büyük mücadelelerin, bu anlamlı çalışmaların sonucu olarak içinde yaşadığımız dönem içerisinde Allah bizlere nasip etti. Zincirleri kırıldı, Ayasofya açıldı. Kıyamete kadar Müslüman milletimizin camisi olarak ibadete açık olacaktır” açıklamasında bulundu.
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