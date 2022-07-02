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CHP’li başkan sözleşmeli memurların ikramiyelerini kesti

Adana’nın CHP’li Ceyhan İlçe Belediye Başkanı Hülya Erdem, toplu sözleşmede çifte standart uygulayarak, eşitlik ilkesine aykırı şekilde 37 sözleşmeli memurun sosyal dengesini iptal etti. Ceyhan Belediyesi ve Tüm Bel Sen arasında yapılan toplu sözleşmede memurlara 1 Mayıs, Kurban Bayramı ikramiyeleri ile sosyal denge yüzde 105 artırımının hiçbirinin sözleşmeli 37 personele verilmediği ve bu şekilde sendika ile toplu sözleşme imzalandığı ortaya çıktı. Yıllardır sosyal denge alan sözleşmeliler ilk defa kesintiye uğrayarak mağdur bırakıldı.

CHP’li başkan sözleşmeli memurların ikramiyelerini kesti
Ekleme: 2.07.2022 - 11:47 Güncelleme: 2.07.2022 - 11:48 / Editör: Ozge Selin
CHP’li başkan sözleşmeli memurların ikramiyelerini kesti


CHP'li belediye daha önce 2020 yılında işten çıkardığı fakat mahkemeyle dönen sözleşmeli personelleri değişik yerlere sürgün gönderdi. Başkan Hülya Erdem, sözleşmelerini tek taraflı fesih edip işten çıkartmak için meclise sundu ancak oy çokluğuyla reddedildi.

Başkan Erdem bu kez sözleşmeli personellere mobbing uygulayarak çeşitli yerlere sürgün gönderdi. Başkan Erdem bununla da yetinmeyip toplu iş sözleşmesinde sözleşmeli memurları ikramiyelerden mağdur ederken, sosyal dengelerini vermedi.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem'in çifte standartları Türk Yerel Hizmet Sen Adana Şube Başkanı Selçuk Diker tarafından protesto edildi. Başkan Diker, "Değişik kurumlardan belediye başkanlarından gelen telefonlarla değil elini vicdanına koyarak görev yapmalısınız. Herkese ve her düşünceye eşit mesafede olmalısınız. Sözleşmeli 37 çalışanı yok sayarak ayrımcılık yaparak çalışma barışını adaleti hakkaniyeti görmezden gelecek şekilde bir sözleşme imzaladılar. Öncelikleri emekçinin, çalışanın alın teri olmalıydı" dedi.


Sosyal medya hesabında "Ceyhan demek emek demek" paylaşımlarda bulunan Hülya Erdem'in, 37 sözleşmeliyi 1 Mayıs ikramiyesi 750 TL, Kurban Bayramı ikramiyesi bin TL ile sosyal denge ücretinden yüzde 105'lik artıştan yoksun bırakması tepkilere de neden oldu.






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