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BDDK'den 'bankacılıkta dijital dönüşüme' destek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, bankacılıkta dijital dönüşüm trendlerini yakından takip ettiklerini belirterek, "Bankacılıkta dijital dönüşümü destekliyor ve çok önemsiyoruz." dedi.

Ekleme: 1.07.2022 - 13:45 Güncelleme: 1.07.2022 - 13:47 / Editör: Ozge Selin
BDDK'den 'bankacılıkta dijital dönüşüme' destek
BDDK, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) iş birliğiyle düzenlenen 'Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi.

Yaklaşık 200 sektör çalışanını bir araya getiren toplantıya, TBB Genel Sekreteri Ekrem Keskin, TKBB Genel Sekreteri İsmail Vural, bankaların üst düzey yöneticileri ve çalışanları katıldı.

BDDK'nin bankacılık sektöründe dijital dönüşümü takip ettiği ve yeni nesil teknolojik gelişmelere destek verdiği vurgulanan toplantıda, Türkiye'ye yatırımın önünü açabilecek ve istihdam alanları yaratabilecek teknolojik gelişmelerin önemine değinildi ve BDDK'nın çalışmalara devam ettiği anlatıldı.

BDDK Başkanı Akben, Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı'nda ele alınan 'bankacılıkta dijital dönüşüm' konusuna ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin elektronik bankacılık alanında sahip olduğu tecrübeler ve bu seviyeye gelmelerine etken olan mevzuat değişikliklerine değinen Akben, etkinlikte, Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik'in hazırlık aşamasında yapılan çalışmalara, yönetmelikte ele alınan bilgi sistemleri sürekliliğinin sağlanmasına, bilgi güvenliği yönetimine, siber güvenliğe, bulut bilişime, dış hizmet alımı gibi önemli hususlara değinildiğini anlattı.

BDDK'den 'bankacılıkta dijital dönüşüme' destek

'Bankacılıkta dijital dönüşümün üzerinde hassasiyetle duruyoruz'

Mehmet Ali Akben, organizasyonda, uzaktan kimlik tespiti ve elektronik ortamda sözleşme ilişkisinin kurulması ile beraber bankacılık sektörüne yeni modeller sunan Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik kapsamında bilgilerin de paylaşıldığını söyledi.

Bağımsız denetim uygulamaları, sır niteliğindeki bilgilerin raporlanması, dijitalleşmenin bankacılık sektörüne etkileri kapsamında elde edilen istatistiklerin yorumlanması gibi konuların da ele alındığını ifade eden Akben, 'Ayrıca, siber güvenlik ve dolandırıcılıkla mücadele alanında son dönemki faaliyetler, sektörden beklentiler ve gelecekte gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin bilgiler paylaşıldı. Son olarak metaverse konusuna da değinildi.' diye konuştu.

Akben, etkinlikte, bankacılıkta dijital dönüşümde yaşanan gelişmelerin üzerinde de durulduğunu aktararak, 'Önümüzdeki 5 yılda elektronik bankacılık alanında yaşanması muhtemel değişimler ele alındı. BDDK, bankacılıkta dijital dönüşüm trendlerini yakından takip ediyor. Bankacılıkta dijital dönüşümü destekliyor ve çok önemsiyoruz. Organizasyon boyunca üzerinde hassasiyetle durduğumuz konulardan bir tanesi de sektörümüzdeki dijital dönüşümdü.' ifadelerini kullandı.

BDDK tarafından yapılan düzenlemelerin önemi anlatıldı

BDDK Başkanı Akben, etkinlik çerçevesinde düzenlenen panellerden birisinde 'BDDK tarafından yapılan düzenlemelerin ve Türkiye'de yer alan yetişmiş insan gücünün' öneminin vurgulandığını belirterek, gelecek 5 yıl için bilgi güvenliği ve insan kaynağı konularında önlemler alınmasının öneminin vurgulandığını kaydetti.

Akben, 'Etkinlik sonunda bankaların üst düzey yöneticilerinin katıldığı ve BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın'ın yönettiği interaktif bir toplantı gerçekleştirildi. Sektör temsilcilerinin aktif rol aldığı bu toplantıda sektörün sorunları, çözüm önerileri ve talepleri dile getirilirken kısa ve orta vadede yapılması gerekenler tartışıldı.' dedi.
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