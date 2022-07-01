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Beyaz Gazete
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5 yaşındaki Belinay Kılıçer’in feci sonu: Acı haber herkesi ağlattı!

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çok acı bir olay yaşandı. Apartmanın 6'ncı katındaki cam balkondan zemine düşen Belinay Kılıçer (5), tedaviye alındığı hastanede kurtarılamadı. İşte kahreden olayın detayları

Ekleme: 1.07.2022 - 16:45 Güncelleme: 1.07.2022 - 16:48 / Editör: Ozge Selin
5 yaşındaki Belinay Kılıçer’in feci sonu: Acı haber herkesi ağlattı!Yürekleri yakan olay, dün saat 16.00 sıralarında, Turgutreis Mahallesi Yapıcak Sokak'taki 12 katlı binanın 6'ncı katında yaşandı.

BELİNAY 6. KATTAN YERE DÜŞTÜ

Cam balkonda oyun oynayan Belinay Kılıçer, iddiaya göre, dengesini kaybedince zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahale sonrası küçük Belinay, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ancak gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Acı haberi alan ailesi ve yakınları sinir krizleri geçirdi.

Olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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