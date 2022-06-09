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PKK gelini HDP’li Semra Güzel’in vekilliği düşürülüyor: TBMM'de 5 birleşime katılmadı

PKK’lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, TBMM Genel Kurul çalışmalarına katılmaması nedeniyle, milletvekilliğinin düşürülmesinin yolu açıldı. 5 birleşime katılmayan Güzel'in Meclis iç tüzüğüne göre vekilliği düşürülecek.

Ekleme: 9.06.2022 - 11:21 Güncelleme: 9.06.2022 - 11:22 / Editör: Ozge Selin
2017'de Adıyaman'da öldürülen PKK'lı Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede HDP Milletvekili Semra Güzel ile birlikte çekilmiş fotoğrafları bulunmuştu. TBMM Genel Kurulunda, Semra Güzel hakkında hazırlanan dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin yapılan her iki oylamada dokunulmazlığın kaldırılması kararlaştırılmıştı.

31 MAYIS'TAN BU YANA BİRLEŞİMLER YOKLAMA İLE AÇILIYOR Güzel'in, TBMM Genel Kurul çalışmalarına katılmaması nedeniyle, milletvekilliğinin düşürülmesinin yolu açıldı.

31 Mayıs'tan bu yana yoklamayla açılan birleşimlere katılmayan Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi sürecinin başlatılması bekleniyor.

PKK gelini HDP’li Semra Güzel’in vekilliği düşürülüyor: TBMM'de 5 birleşime katılmadı

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Anayasa ve İçtüzük gereği, bir ay içinde beş birleşime mazeretsiz ve izinsiz katılmayan milletvekilleri için üyeliğin düşürülmesi süreci başlatılabiliyor.

5 BİRLEŞİME KATILMADI
Kulislere yansıyan bilgilere göre, hakkında yakalama kararı bulunan ve halen nerede olduğu bilinmeyen Güzel, geçen hafta Salı gününden bu yana beş birleşime katılmadı. Başkanlık Divanı'nda yapılacak durum tespitinin ardından, bu durumun TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na bildirilmesi bekleniyor.

PKK gelini HDP’li Semra Güzel’in vekilliği düşürülüyor: TBMM'de 5 birleşime katılmadı

NEREDE OLDUĞU BİLİNMİYOR?
PKK'lı terörist Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile çekilmiş fotoğrafları ocak ayında kamuoyuna yansımıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da geçen ocak ayında dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında "terör örgütü üyeliği" suçlamasından iki ayrı dosya kapsamında yakalama kararı çıkarttı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Güzel'e bilinen adreslerinde ulaşılamadığını ve resmi kanallar açısından yurt dışına çıkışının gözükmediğini söylemişti.
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