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Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Türkiye'ye önemli ziyaret!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun yarın Başkan Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye geleceği duyuruldu.

Ekleme: 7.06.2022 - 17:24 Güncelleme: 7.06.2022 - 17:25 / Editör: Ozge Selin
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Türkiye'ye önemli ziyaret!
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, yarın yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Venezuela arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesini teminen atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ayrıca, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.

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