  • USD: 16,71 - 16,74
  • EURO: 17,84 - 17,87
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Üstü çıplak alışveriş yapan kadın ağızları açık bıraktı! Bebek Ümraniye derken şimdi de Denizli!

Türkiye, Bebek ve Ümraniye'deki cinsel ilişki skandallarını konuşurken bir ilginç olay da Denizli'de yaşandı. Üstü çıplak alışveriş yapan kadın, marketin güvenlik kamerasına böyle yansıdı..

Ekleme: 7.06.2022 - 17:17 Güncelleme: 7.06.2022 - 17:22 / Editör: Ozge Selin
Üstü çıplak alışveriş yapan kadın ağızları açık bıraktı! Bebek Ümraniye derken şimdi de Denizli!Üstü çıplak alışveriş yapan kadın ağızları açık bıraktı. Skandal olay önceki sabah Denizli'de yaşandı.

Üstü çıplak alışveriş yapan kadın ağızları açık bıraktı! Bebek Ümraniye derken şimdi de Denizli!

Marketin önüne yanaşan taksiden üstsüz bir şekilde inen kadın, hiçbir şey yokmuş gibi aynı şekilde içeriye girdi.

Üstü çıplak alışveriş yapan kadın ağızları açık bıraktı! Bebek Ümraniye derken şimdi de Denizli!

Görenlerin şaşkına döndüğü kadın, yarı çıplak bir şekilde marketten alışveriş yapmaya başladı.

Üstü çıplak alışveriş yapan kadın ağızları açık bıraktı! Bebek Ümraniye derken şimdi de Denizli!

Hayrete düşen markette çalışanı ve müşteriyi aldırış etmeyen üstsüz kadın, gayet rahat tavırlarıyla alışverişini yaptıktan sonra geldiği taksiye binerek bölgeden uzaklaştı.

Üstü çıplak alışveriş yapan kadın ağızları açık bıraktı! Bebek Ümraniye derken şimdi de Denizli!

Yarı çıplak vaziyette alışveriş yapan kadına ait güvenlik kamerası kayıtlarının, marketteki görevliler tarafından sosyal medyada paylaşılması sonrası güvenlik güçlerini harekete geçirdi.

Üstü çıplak alışveriş yapan kadın ağızları açık bıraktı! Bebek Ümraniye derken şimdi de Denizli!

Araştırma sonucunda taksiciye ulaşan güvenlik güçleri, üstsüz bir şekilde markete giren kadının kimliğini tespit etti.

Adresinde bulunamayan ve il dışında olduğunu söyleyen kadın, ifadesi alınmak üzere karakola davet edildi.
Roma çöp vebasıyla karşı karşıya: UNESCO'dan yardım istendi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den asgari ücret açıklaması
Sultangazi'de İETT şoförü çocuklara çarpıp kaçtı
NATO'ya girmek isteyen İsveç'te işler karışık! Terör örgütü PKK üyesi vekilin oyu her şeyi değiştirdi
Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında partisindeki Atatürkçüleri tasfiye ettiğini itiraf etti: CHP eski CHP değil
Gezi Davası'nda gerekçeli karar açıklandı
Sağlıkçıların özlük haklarına ilişkin kanun teklifi Meclis'te
Ankara'da sağanak sonrası su baskını! Araçlar suya gömüldü
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a tepki: Adalar'ın egemenliği tartışılacak
Almanya'dan teröre tam destek: PKK'nın dinlenme alanı
İstanbul'da korkunç olay! İETT otobüsü yol üstünde arızalandı... Yardıma giden ekipteki adamı ezdi
Bir zamanlar masmavi olan Haliç'in rengi kahverengiye döndü, etrafa kötü kokular yayılmaya başladı!
Şişli'de İBB çalışmasında kanalizasyon borusu hasar gördü daireyi atık su bastı: 100 defa aradım kimse gelmedi
Göksu'dan İmamoğlu'na 'Kurdele belediyeciliği' tepkisi
Otobüs bekleme süresi uzayan vatandaşlardan İBB'ye ironik tepki: Gelmeyen otobüsler için şarkı listesi yapıldı
Bakan Koca 'bu hafta' diyerek duyurdu! Sağlık çalışanlarına 'özlük' müjdesi
Bakan Akar'dan Suriye'ye operasyon açıklaması: Gereken yapılacak
PKK'nın suikastçısı MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi
Suriye'nin kuzeyine olası operasyon! Bahçeli: Fitnenin başı yerinde koparılacaktır
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten yeni provokasyon: Bu kez NATO'yu öne sürdü
2022 memur ve emekli temmuz zammı ile dul ve yetim maaşları da artacak: 48 bin liraya kadar ödenek imkanı

2022 memur ve emekli temmuz zammı ile dul ve yetim maaşları da artacak: 48 bin liraya kadar ödenek imkanı

Bir tosuncuk vakası daha: Türkiye genelinde 110 bin kişiyi dolandırıp sırra kadem bastılar

Bir tosuncuk vakası daha: Türkiye genelinde 110 bin kişiyi dolandırıp sırra kadem bastılar

EGM: Algı operasyonları yapan hesapların çoğu 'bot'

EGM: Algı operasyonları yapan hesapların çoğu 'bot'

Resmen harekete geçildi: Bir ile petrol müjdesi

Resmen harekete geçildi: Bir ile petrol müjdesi

Türkiye'nin göklerdeki yeni kuşu: Dünyanın gözü Anka ve Aksungur'da

Türkiye'nin göklerdeki yeni kuşu: Dünyanın gözü Anka ve Aksungur'da

Ünlü gazeteci sırra kadem bastı! The Guardian endişeli, tehdit iddiası ortalığı karıştırdı

Ünlü gazeteci sırra kadem bastı! The Guardian endişeli, tehdit iddiası ortalığı karıştırdı