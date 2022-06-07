Rusya'daki ceset yığınları kolera salgınına yol açtı!

Yetkililer, Mariupol'da hayatları için savaşan Ukraynalıların kolera salgını tehditi ile karşı karşıya olduklarını söyledi. Salgın, mezar kazıcılarının ceset yığınlarını gömmeyi başaramaması üzerine şehre yayılmaya başladı.

Mariupol Limanı, uzun bir kuşatmanın ardından Vladimir Putin'in güçlerine düşmeden önce, özellikle Azovstal çelik fabrikası çevresinde şiddetli çatışmalara sahne oldu. Şehrin belediye başkanının bir danışmanı, sokaklarda çürümeye bırakılan çok sayıda ceset ve bina molozlarının artık içecek arzını kirletmeye başladığını söyledi.



Petro Andryushchenko, “ölülerin cesetleriyle ilgili Mariupol gerçeğini aktarmanın zor” olduğunu ve her yerde ceset olduğunu belirtti. Andryushchenko'nın Ukrayna televizyonuna yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi:



"Çürüyen çöplerin yanı sıra tüm bunlar suya, denize, içme suyu kaynaklarına girdi."

Enfeksiyonla savaşmak için kullanılabilecek ilaç ve laboratuvar eksikliği nedeniyle daha da kötüleşen şehirde ölümlerde keskin bir artış olduğunu da sözlerine ekledi.



Mariupol'da olası bir kolera salgınıyla ilgili korkular, ilk olarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından şehrin su borularının ciddi şekilde hasar görmesi sonucu Mayıs ayı ortasında dile getirildi.