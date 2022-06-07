  • USD: 16,71 - 16,74
  • EURO: 17,84 - 17,87
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Rusya'daki ceset yığınları kolera salgınına yol açtı!

Yetkililer, Mariupol'da hayatları için savaşan Ukraynalıların kolera salgını tehditi ile karşı karşıya olduklarını söyledi. Salgın, mezar kazıcılarının ceset yığınlarını gömmeyi başaramaması üzerine şehre yayılmaya başladı.

Ekleme: 7.06.2022 - 17:43 Güncelleme: 7.06.2022 - 17:43 / Editör: Ozge Selin
Mariupol Limanı, uzun bir kuşatmanın ardından Vladimir Putin'in güçlerine düşmeden önce, özellikle Azovstal çelik fabrikası çevresinde şiddetli çatışmalara sahne oldu. Şehrin belediye başkanının bir danışmanı, sokaklarda çürümeye bırakılan çok sayıda ceset ve bina molozlarının artık içecek arzını kirletmeye başladığını söyledi.

Petro Andryushchenko, “ölülerin cesetleriyle ilgili Mariupol gerçeğini aktarmanın zor” olduğunu ve her yerde ceset olduğunu belirtti. Andryushchenko'nın Ukrayna televizyonuna yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Çürüyen çöplerin yanı sıra tüm bunlar suya, denize, içme suyu kaynaklarına girdi."
Enfeksiyonla savaşmak için kullanılabilecek ilaç ve laboratuvar eksikliği nedeniyle daha da kötüleşen şehirde ölümlerde keskin bir artış olduğunu da sözlerine ekledi.

Mariupol'da olası bir kolera salgınıyla ilgili korkular, ilk olarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından şehrin su borularının ciddi şekilde hasar görmesi sonucu Mayıs ayı ortasında dile getirildi.
Roma çöp vebasıyla karşı karşıya: UNESCO'dan yardım istendi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den asgari ücret açıklaması
Sultangazi'de İETT şoförü çocuklara çarpıp kaçtı
NATO'ya girmek isteyen İsveç'te işler karışık! Terör örgütü PKK üyesi vekilin oyu her şeyi değiştirdi
Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında partisindeki Atatürkçüleri tasfiye ettiğini itiraf etti: CHP eski CHP değil
Gezi Davası'nda gerekçeli karar açıklandı
Sağlıkçıların özlük haklarına ilişkin kanun teklifi Meclis'te
Ankara'da sağanak sonrası su baskını! Araçlar suya gömüldü
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a tepki: Adalar'ın egemenliği tartışılacak
Almanya'dan teröre tam destek: PKK'nın dinlenme alanı
İstanbul'da korkunç olay! İETT otobüsü yol üstünde arızalandı... Yardıma giden ekipteki adamı ezdi
Bir zamanlar masmavi olan Haliç'in rengi kahverengiye döndü, etrafa kötü kokular yayılmaya başladı!
Şişli'de İBB çalışmasında kanalizasyon borusu hasar gördü daireyi atık su bastı: 100 defa aradım kimse gelmedi
Göksu'dan İmamoğlu'na 'Kurdele belediyeciliği' tepkisi
Otobüs bekleme süresi uzayan vatandaşlardan İBB'ye ironik tepki: Gelmeyen otobüsler için şarkı listesi yapıldı
Bakan Koca 'bu hafta' diyerek duyurdu! Sağlık çalışanlarına 'özlük' müjdesi
Bakan Akar'dan Suriye'ye operasyon açıklaması: Gereken yapılacak
PKK'nın suikastçısı MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi
Suriye'nin kuzeyine olası operasyon! Bahçeli: Fitnenin başı yerinde koparılacaktır
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten yeni provokasyon: Bu kez NATO'yu öne sürdü
2022 memur ve emekli temmuz zammı ile dul ve yetim maaşları da artacak: 48 bin liraya kadar ödenek imkanı

2022 memur ve emekli temmuz zammı ile dul ve yetim maaşları da artacak: 48 bin liraya kadar ödenek imkanı

Bir tosuncuk vakası daha: Türkiye genelinde 110 bin kişiyi dolandırıp sırra kadem bastılar

Bir tosuncuk vakası daha: Türkiye genelinde 110 bin kişiyi dolandırıp sırra kadem bastılar

EGM: Algı operasyonları yapan hesapların çoğu 'bot'

EGM: Algı operasyonları yapan hesapların çoğu 'bot'

Resmen harekete geçildi: Bir ile petrol müjdesi

Resmen harekete geçildi: Bir ile petrol müjdesi

Türkiye'nin göklerdeki yeni kuşu: Dünyanın gözü Anka ve Aksungur'da

Türkiye'nin göklerdeki yeni kuşu: Dünyanın gözü Anka ve Aksungur'da

Ünlü gazeteci sırra kadem bastı! The Guardian endişeli, tehdit iddiası ortalığı karıştırdı

Ünlü gazeteci sırra kadem bastı! The Guardian endişeli, tehdit iddiası ortalığı karıştırdı