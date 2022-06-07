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Roma çöp vebasıyla karşı karşıya: UNESCO'dan yardım istendi

Roma'nın merkezinde yaşayan kültür sektörü çalışanları, sanatçılar, profesörler ve çevreciler şehrin her tarafı temizlenmeyince Unesco'yu şehri temizleme görevini yerine getirmesi için çağırdılar.

Ekleme: 7.06.2022 - 17:36 Güncelleme: 7.06.2022 - 17:37 / Editör: Ozge Selin
Roma çöp vebasıyla karşı karşıya: UNESCO'dan yardım istendi
Unesco'nun dünya mirası merkezi başkanı Lazare Eloundou Assomo'ya gönderilen ve 150 kişi tarafından imzalanan bir mektupta İtalyan başkentindeki yetkililere yapılan şikayetlerin göz ardı edildiği söylendi.

Fransa'da e çalışma yasa tasarısına yönelik protesto ve grevler sürüyor. Paris'te çöp imha merkezi işçilerinin geçen salı günü başlattığı grev yüzünden, haftalardır toplanmayan çöpler yüzünden Fransa'nın merkezi çöplüğe dönmüş durumda.

Grup, konseyin siteyi koruma sorumluluğundan kaçındığını öne sürerek Unesco'ya “geri dönüş” çağrısında bulundu.

Grup mektupta, "Kesilmeyen yabani otlar, sokaklardaki çöpler ve gürültü arasında genel manzara ürkütücü" diye yazdı

Sorunlar sadece merkezle sınırlı değil. Taşan çöp kutuları, duvar yazıları ve bakımsız parklar Roma'nın her yerinde görülen yaygın manzaralar arasında yer alıyor. Ayrıca yaban domuzları genellikle şehrin kuzey bölgelerinde, yollarda yürürken veya çöp bidonlarında yiyecek ararken görülüyor.
Roma çöp vebasıyla karşı karşıya: UNESCO'dan yardım istendi
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