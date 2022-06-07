MSB duyurdu! 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 8 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı son dakika yaptığı açıklamasında Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada: "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi."ifadelerini kullandı.