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İstanbul'da yağmur devam edecek: AKOM tarih verdi!

İstanbul'da hafta başından beri etkili olan serin havanın 16 Haziran'a kadar sürmesi bekliyor. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, perşembe ve cuma hariç hafta boyunca serin ve yağışlı hava etkili olacak.

Ekleme: 7.06.2022 - 22:01 Güncelleme: 7.06.2022 - 22:02 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da yağmur devam edecek: AKOM tarih verdi!
İstanbul, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına girdi.

Serin havanın 16 Haziran'a kadar sürmesi ve sıcaklıkların perşembe ve cuma hariç hafta boyunca 22-25 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.

Sabah saatlerinde görülen yerel yağmurların, yer yer gök gürültülü sağanak geçişleri şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM'un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre; İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde hafta boyunca Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Serin havayla birlikte İstanbul genelinde yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 16 Haziran'a kadar mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece altında seyretmesi bekleniyor.

17-22 Haziran tarihleri kapsayan uzun vadeli tahminlere göre de sıcaklıkların mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
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