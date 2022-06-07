Düzensiz göçle mücadele devam ediyor! İstanbul Valiliği'nden açıklama...

İstanbul Valiliği, düzensiz göçle mücadelenin devam ettiğini belirtti. Bu kapsamda Esenyurt’ta 1 Ocak- 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında 813 düzensiz göçmen yakalanmış ve sınırdışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiğini belirtti. Yılbaşından bu yana Esenyurt’ta Geri Gönderme Merkezine teslim edilen toplam düzensiz göçmen sayısının 2 bin 916 olduğu ifade edildi.

İstanbul Valiliği, düzensiz göçle mücadelenin devam ettiğini belirtti. Bu kapsamda Esenyurt'ta 1 Ocak- 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında 813 düzensiz göçmen yakalanmış ve sınırdışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiğini belirtti.Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:İlimizde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimler devam etmektedir. Esenyurt ilçemizde 1 Ocak- 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında 813 düzensiz göçmen yakalanmış ve sınırdışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir. 31 Mayıs – 07 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan denetimlerde; 944 Suriye, 347 Afganistan, 45 Pakistan ve farklı uyruklardan 767 olmak üzere, toplam 2 bin 103 düzensiz göçmen, kolluk birimlerimizce sınırdışı edilmek üzere Tuzla Geri Gönderme Merkezine teslim edilmiştir. Bugün itibariyle yılbaşından beri Esenyurt ilçemizden Geri Gönderme Merkezine teslim edilen toplam düzensiz göçmen sayısı 2 bin 916 olmuştur.