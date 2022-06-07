  • USD: 16,71 - 16,74
  • EURO: 17,84 - 17,87
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Düzensiz göçle mücadele devam ediyor! İstanbul Valiliği'nden açıklama...

İstanbul Valiliği, düzensiz göçle mücadelenin devam ettiğini belirtti. Bu kapsamda Esenyurt’ta 1 Ocak- 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında 813 düzensiz göçmen yakalanmış ve sınırdışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiğini belirtti. Yılbaşından bu yana Esenyurt’ta Geri Gönderme Merkezine teslim edilen toplam düzensiz göçmen sayısının 2 bin 916 olduğu ifade edildi.

Ekleme: 7.06.2022 - 17:46 Güncelleme: 7.06.2022 - 17:46 / Editör: Ozge Selin
Düzensiz göçle mücadele devam ediyor! İstanbul Valiliği'nden açıklama...
İstanbul Valiliği, düzensiz göçle mücadelenin devam ettiğini belirtti. Bu kapsamda Esenyurt'ta 1 Ocak- 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında 813 düzensiz göçmen yakalanmış ve sınırdışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiğini belirtti.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İlimizde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimler devam etmektedir. Esenyurt ilçemizde 1 Ocak- 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında 813 düzensiz göçmen yakalanmış ve sınırdışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir. 31 Mayıs – 07 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan denetimlerde; 944 Suriye, 347 Afganistan, 45 Pakistan ve farklı uyruklardan 767 olmak üzere, toplam 2 bin 103 düzensiz göçmen, kolluk birimlerimizce sınırdışı edilmek üzere Tuzla Geri Gönderme Merkezine teslim edilmiştir. Bugün itibariyle yılbaşından beri Esenyurt ilçemizden Geri Gönderme Merkezine teslim edilen toplam düzensiz göçmen sayısı 2 bin 916 olmuştur.
Roma çöp vebasıyla karşı karşıya: UNESCO'dan yardım istendi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den asgari ücret açıklaması
Sultangazi'de İETT şoförü çocuklara çarpıp kaçtı
NATO'ya girmek isteyen İsveç'te işler karışık! Terör örgütü PKK üyesi vekilin oyu her şeyi değiştirdi
Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında partisindeki Atatürkçüleri tasfiye ettiğini itiraf etti: CHP eski CHP değil
Gezi Davası'nda gerekçeli karar açıklandı
Sağlıkçıların özlük haklarına ilişkin kanun teklifi Meclis'te
Ankara'da sağanak sonrası su baskını! Araçlar suya gömüldü
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a tepki: Adalar'ın egemenliği tartışılacak
Almanya'dan teröre tam destek: PKK'nın dinlenme alanı
İstanbul'da korkunç olay! İETT otobüsü yol üstünde arızalandı... Yardıma giden ekipteki adamı ezdi
Bir zamanlar masmavi olan Haliç'in rengi kahverengiye döndü, etrafa kötü kokular yayılmaya başladı!
Şişli'de İBB çalışmasında kanalizasyon borusu hasar gördü daireyi atık su bastı: 100 defa aradım kimse gelmedi
Göksu'dan İmamoğlu'na 'Kurdele belediyeciliği' tepkisi
Otobüs bekleme süresi uzayan vatandaşlardan İBB'ye ironik tepki: Gelmeyen otobüsler için şarkı listesi yapıldı
Bakan Koca 'bu hafta' diyerek duyurdu! Sağlık çalışanlarına 'özlük' müjdesi
Bakan Akar'dan Suriye'ye operasyon açıklaması: Gereken yapılacak
PKK'nın suikastçısı MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi
Suriye'nin kuzeyine olası operasyon! Bahçeli: Fitnenin başı yerinde koparılacaktır
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten yeni provokasyon: Bu kez NATO'yu öne sürdü
2022 memur ve emekli temmuz zammı ile dul ve yetim maaşları da artacak: 48 bin liraya kadar ödenek imkanı

2022 memur ve emekli temmuz zammı ile dul ve yetim maaşları da artacak: 48 bin liraya kadar ödenek imkanı

Bir tosuncuk vakası daha: Türkiye genelinde 110 bin kişiyi dolandırıp sırra kadem bastılar

Bir tosuncuk vakası daha: Türkiye genelinde 110 bin kişiyi dolandırıp sırra kadem bastılar

EGM: Algı operasyonları yapan hesapların çoğu 'bot'

EGM: Algı operasyonları yapan hesapların çoğu 'bot'

Resmen harekete geçildi: Bir ile petrol müjdesi

Resmen harekete geçildi: Bir ile petrol müjdesi

Türkiye'nin göklerdeki yeni kuşu: Dünyanın gözü Anka ve Aksungur'da

Türkiye'nin göklerdeki yeni kuşu: Dünyanın gözü Anka ve Aksungur'da

Ünlü gazeteci sırra kadem bastı! The Guardian endişeli, tehdit iddiası ortalığı karıştırdı

Ünlü gazeteci sırra kadem bastı! The Guardian endişeli, tehdit iddiası ortalığı karıştırdı