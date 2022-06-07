Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NATO Genel Sekreteri Kabine Direktörü ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, NATO Genel Sekreteri Kabine Direktörü Stian Jenssen'le bir araya geldi.HANGİ KONULAR ELE ALINDI?Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede, Türkiye'nin NATO'ya katkıları, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvuru süreçleri ile Rusya- Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ele alındı. Türkiye'nin geçmişte ve halihazırda NATO'ya sağladığı katkılar dile getirilirken Türkiye'nin NATO'daki rolünün önemine vurgu yapıldı. Haziran sonunda yapılacak Madrid Zirvesi'nde kabul edilmesi planlanan strateji konsepti ile ilgili görüşler dile getirildi. NATO'nun ortak güvenlik tehditlerine karşı uyum, birlik ve dayanışma içerisinde olmasının küresel barış ortamına katkı sağlayacağına dikkat çekildi.İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİAyrıca NATO'ya üye olmak isteyen ülkelerin ittifakın terör konusundaki değer ve ilkelerine bağlı kalması gerektiğine işaret edildi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olma niyetleri bağlamında, terör örgütleri konusunda somut adımlar atılmadan ilerleme kaydedilemeyeceğinin altı çizildi. Türkiye'nin ulusal güvenlik endişelerinin giderilmesinin elzem olduğu ifade edildi.'TÜRKİYE'YE YÖNELİK TEHDİTLER TÜM İTTİFAKI İLGİLENDİRİYOR'NATO'nun kolektif güvenlik konsepti bağlamında Türkiye'ye yönelik tehditlerin tüm ittifaka yönelik tehditler olduğu belirtildi. Ayırım yapmaksızın terörün her türüne karşı tavizsiz bir tutum sergilenmesi gerektiği vurgulandı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in çabalarının Türkiye tarafından takdirle karşılandığı muhataplara aktarıldı. Ukrayna savaşının küresel etkilerinin devam ettiği bir dönemde ittifakın öneminin bir kez daha ortaya çıktığına değinildi. Savaşın sona erdirilmesi ve gıda güvenliği konusunda atılan adımlar değerlendirildi.