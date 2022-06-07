Bakan Dönmez, AK Parti kampında enerji gerçeğini anlattı!

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dünyada enerji alanında beklenmedik bir artış yaşanmasına rağmen Türkiye'nin vatandaşını korumak için destekler verdiğini söyledi. Dönmez, "Halihazırda her bir hanenin tüketiminin yüzde 70'ini devlet karşılıyor. Senelik, hanelerde 12 bin lira, iş yerlerinde de 7-8 bin lira katkı veriyoruz" dedi. Dönmez, yenilenebilir enerji konusunda Türkiye'nin mesafe kat ettiğine de işaret etti.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda 'enerji' başlığı ile düzenlenen oturumda sunum yaptı ve milletvekillerinin sorularını yanıtladı.Bakan Dönmez, Karadeniz gazındaki son durumu, dünya enerji gerçeklerini ve verilen destekleri anlattı. Dönmez, enerjide dışa bağımlılığın son bulması için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini vurguladı.DOĞALGAZ DOLAR BAZINDA 5 KAT ARTTIKüresel çapta yaşanan enerji fiyatlarındaki artışa dair açıklama yapan Bakan Dönmez, 'Enerjide özellikle doğalgaz fiyatlarında beklenmedik bir şekilde artış oldu. Daha önce 169 dolardan gelen doğalgaz şimdilerde bin 50 dolara geliyor. Dünyada doğalgaz fiyatları dolar bazında 5 kat arttı. Avrupa'ya oranla en ucuz gazı hala Türkiye veriyor. Hane başına yıllık 12 bin lira destek sağlanıyor. Artan maliyetlerden işyerlerinin de en az şekilde etkilenmesi için senelik 8 bin liralık destek veriyoruz' diye konuştu.YERLİ GAZ 2023'TE KULLANILACAK2 bin 200 metre su derinliğinden, 170 kilometre uzunluğundaki borularla çıkarılacak olan Karadeniz'deki doğalgaza değinen Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküp gazın 2023'te vatandaşla buluşması için sahada ve masada hummalı bir çalışma yapıldığını belirtti.YENİLENEBİLİR ENERJİ VURGUSUYenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması gerektiğini vurgulayan Dönmez, özelikle sanayi bölgelerinde yüksek maliyetten kurtulmanın yolunun enerjinin yenilenebilir kaynaktan, özellikle de güneşten karşılanmasının önemine dikkat çekerek, bu konuda da yoğun çalışmalar yapıldığını ifade etti.