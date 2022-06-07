Akar ve Şoygu arasında kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile Ukrayna limanlarından tahıl ihracatı sorununun çözümüyle bağlantılı olarak Karadeniz'de seyir güvenliği konularını konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. açıklama Rusya Savunma Bakanlığı'ndan geldi.



Görüşmede Ukrayna'dan tahıl ihracatını ve Suriye'deki durumu ele aldı.



Akar ve Şoygu'nun Ukrayna limanlarından tahıl ihracatı sorununun çözümüyle bağlantılı olarak Karadeniz'de seyir güvenliği konularını konuştu.