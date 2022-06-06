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FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, ülke genelinde toplam 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Ekleme: 6.06.2022 - 10:04 Güncelleme: 6.06.2022 - 10:05 / Editör: Ozge Selin
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı
Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, ülke genelinde toplam 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda; Hatay Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce örgütün sözde 'Askeri Mahrem Yapılanması' içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen ve Ankesörlü/Kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen Eski Askeri Okul Öğrencisi (8) şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda (3) şahıs, Kütahya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce 'Emniyet ve Askeri Mahrem Yapılanmalarında Mahrem Sorumlu' olarak faaliyette bulunduğu değerlendirilen ve ifade teşhislerde adı geçen (2 )'si Memur (Aktif), (1)'i Öğretmen (Aktif), (2)'si Özel Sektör Çalışanı olmak üzere toplam (5) şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda (5) şahıs olmak üzere, ülke genelinde toplam 8 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir.

Terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmalara kararlılıkla sürdürülmektedir
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