Başkan Erdoğan açıkladı: Turkey değil 'Türkiye' diyeceksiniz!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı kararlarını açıklarken uluslararası alanda ülkemiz için 'Turkey' olarak anılan ifadenin değil artık direkt olarak 'TÜRKİYE' isminin kullanılacağını belirtmiş ve "Artık bütün yazışmalarımızda devletin bütün kurumları hep birlikte 'Turkey' diye bir ifade kullanmayacaklar tamamıyla Türkiye adını kullanacaklardır. Bugün Kabine Toplantımızda bu kararı da aldık" sözlerini kullanmıştı. Konuyla ilgili ilk adım hızla atıldı ve NATO'ya bu konuda bildirim yapıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı ardından kararları açıklarken artık uluslararası hiçbir alanda ülkemizin 'TURKEY' olarak anılmayacağını, bunun 'TÜRKİYE' olarak kullanılması için gerekli tüm bildirimlerin yapılacağını belirtmişti. Türkiye'ye kazandırdıkları belki de en büyük hizmetin, milletin her bir ferdinin hücrelerine kadar sinen bu özgüven ve kararlılık duygusu olduğunu vurgulayan Erdoğan'ın açıklamasının ardından ilk adım atıldı. İşte detaylar;'Geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler'de ülkemizin uluslararası alandaki resmi adını 'Turkey'den 'Türkiye'ye çevirmiş olmamız da işte bu yeni dönemin sembollerinden biridir.Bundan sonra ülkemizin tüm uluslararası muhatapları, kendi kurum ve kuruluşlarımız, vatandaşlarımız göğüslerini gererek devletlerinin adını Türkiye olarak ifade edebilecektir. Artık bütün yazışmalarımızda devletin bütün kurumları hep birlikte 'Turkey' diye bir ifade kullanmayacaklar tamamıyla Türkiye adını kullanacaklardır. Bugün Kabine Toplantımızda bu kararı da aldık, nitekim Birleşmiş Milletler'de de artık bu yazışma gündeme tamamıyla girmiş durumdadır.Türkiye, yabancı dillerde 'Türkiye' adının kullanımı konusunda NATO'ya bildirim yaptı. Konuyla ilgili olarak Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği, geçen hafta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e mektup gönderdi. Mektupta yabancı dillerde 'Türkiye' adının kullanımı konusunda bilgilendirme yer aldı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri'ne geçen hafta başında gönderdiği mektupla Türkiye'nin BM nezdinde yabancı dillerdeki adının 'Türkiye' olarak tescil edildiğini bildirmişti. BM de Türkiye'nin talebinin ardından 'Turkey' olarak kullanılan ülke adını 'Türkiye' olarak değiştirmişti.Bunun ardından Türkiye, AB kurumlarının ilgili birimlerine de nota göndermiş, bundan böyle yabancı dillerde resmen 'Türkiye' adının kullanılacağı ifade edilmişti.