ABD'den 'Bosna' yaptırımı: Ülkenin geleceğini tehlikeye atıyorlar!
ABD yönetimi, Bosna Hersek'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Anlaşması'na aykırı davrandıkları gerekçesiyle Marinko Cavara ve Alen Seranic'i yaptırım listesine aldı. İki siyasetçinin Bosna Hersek'in demokratik sürecini ve kurumlarını da zayıflattığı öne sürüldü.
ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Ofisi (OFAC) ve ABD Maliye Bakanlığı, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri Bosna Hersek Federasyonu (FBİH) Başkanı Cavara ve Sırp Cumhuriyeti (RS) Sağlık Bakanı Seranic'i yaptırım listesine aldığını açıkladı.
'DEMOKRATİK SÜRECİ ZAYIFLATTILAR'
İki politikacının Dayton'un uygulanmasını engellediği ifade edilen açıklamada, söz konusu kişilerin Bosna Hersek'in demokratik sürecini ve kurumlarını da zayıflattığı belirtildi.
'BOSNA-HERSEK'İN GELECEĞİ TEHLİKEYE ATILAMAZ'
Kararı sosyal medya hesabı üzerinden değerlendiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 'Bosna Hersek'in geleceği, vatandaşları pahasına etnik-milliyetçi partilerce tehlikeye atılamaz. Bugün OFAC, Dayton Barış Antlaşması ve Bosna Hersek'in demokrasisini zayıflatan iki politikacıyı yaptırım listesine aldı.' ifadelerini kullandı.
ABD, daha önce, eski Bosna Hersek Devlet Başsavcısı Gordana Tadic ve Demokratik Eylem Partisi'nden (SDA) Asim Sarajlic'e yaptırım kararı almıştı.
ABD'nin yaptırım listesinde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik de bulunuyor.
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