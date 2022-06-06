  • USD: 16,56 - 16,59
  • EURO: 17,78 - 17,81
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

ABD'den 'Bosna' yaptırımı: Ülkenin geleceğini tehlikeye atıyorlar!

ABD yönetimi, Bosna Hersek'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Anlaşması'na aykırı davrandıkları gerekçesiyle Marinko Cavara ve Alen Seranic'i yaptırım listesine aldı. İki siyasetçinin Bosna Hersek'in demokratik sürecini ve kurumlarını da zayıflattığı öne sürüldü.

Ekleme: 6.06.2022 - 21:03 Güncelleme: 6.06.2022 - 21:04 / Editör: Ozge Selin
ABD'den 'Bosna' yaptırımı: Ülkenin geleceğini tehlikeye atıyorlar!
ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Ofisi (OFAC) ve ABD Maliye Bakanlığı, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri Bosna Hersek Federasyonu (FBİH) Başkanı Cavara ve Sırp Cumhuriyeti (RS) Sağlık Bakanı Seranic'i yaptırım listesine aldığını açıkladı.

'DEMOKRATİK SÜRECİ ZAYIFLATTILAR'
İki politikacının Dayton'un uygulanmasını engellediği ifade edilen açıklamada, söz konusu kişilerin Bosna Hersek'in demokratik sürecini ve kurumlarını da zayıflattığı belirtildi.

'BOSNA-HERSEK'İN GELECEĞİ TEHLİKEYE ATILAMAZ'
Kararı sosyal medya hesabı üzerinden değerlendiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 'Bosna Hersek'in geleceği, vatandaşları pahasına etnik-milliyetçi partilerce tehlikeye atılamaz. Bugün OFAC, Dayton Barış Antlaşması ve Bosna Hersek'in demokrasisini zayıflatan iki politikacıyı yaptırım listesine aldı.' ifadelerini kullandı.

ABD, daha önce, eski Bosna Hersek Devlet Başsavcısı Gordana Tadic ve Demokratik Eylem Partisi'nden (SDA) Asim Sarajlic'e yaptırım kararı almıştı.

ABD'nin yaptırım listesinde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik de bulunuyor.

ABD yönetiminden yeni yaptırımlar: Putin'e yakın Rus elit ve yetkililere uygulanacak

İntikal ve Hazırlık Tatbikatı 20-28 Haziran'da düzenlenecek!
Bakan Bilgin tarihi kararı bir bir anlattı: Devrim niteliğinde bir değişim!
İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan açıkladı: Turkey değil 'Türkiye' diyeceksiniz!
Türk donanmasına 'Ukrayna' görevi!
MSB duyurdu! Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Borsada tarihi zirve! Tüm zamanların rekoru kırıldı!
Tanju Özcan hakkında 'tedbir kararını ihlal ettiği' gerekçesiyle mahkemeye başvuru
CHP Ankara Milletvekili Levent Gök: PKK’nın Suriye’deki işgalinin sorumlusu Erdoğan
Muhalif basın rezaleti 'imam hatibe' mal etmeye çalışarak kara propagandaya kalkıştı: MEB'den resmi açıklama geldi
Yunanistan'ı korku sardı: Ege'de Türk İHA'larına karşı koruma planlıyor
Bakan Nebati'den 'Enflasyon' açıklaması: Gelir seviyesi düşük vatandaşlarımızın alım gücünü korumak için yoğun çaba sarf ediyoruz
Açık açık tehdit etti! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Batı'ya sert çıkış: Gerçeklerden korkuyorlar
Erdoğan 'Kimler köstek olacak göreceğiz' demişti: Esed rejiminden yeni operasyona itiraz geldi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov yarın Türkiye'ye geliyor
İstanbul'da sıcak saatler! Şüpheli çantadan bomba çıktı
Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk! Zelenskiy'den dikkat çeken bir hamle geldi
Büyükada'da salgın! 4 ayda 700 kedi Feline Enfeksiyoz Peritonit (FIP) hastalığından öldü! Hayvanseverler CHP'li belediyeyi kayıt tutmadığı için suçladı
Finlandiya'dan Türkiye açıklaması! Financial Times yazdı, detaylar sır gibi saklanıyor
Elon Musk'tan '44 milyar dolarlık anlaşma' tehditi!

Elon Musk'tan '44 milyar dolarlık anlaşma' tehditi!

Emekliye zam! En az 4.465 TL yolda!

Emekliye zam! En az 4.465 TL yolda!

Başkan Erdoğan duyurdu! İki yeni destek paketi geliyor!

Başkan Erdoğan duyurdu! İki yeni destek paketi geliyor!

Otobüste genç kadının fotoğraflarını çeken sapığın ifadeleri pes dedirtti!

Otobüste genç kadının fotoğraflarını çeken sapığın ifadeleri pes dedirtti!

Poşet çaydaki büyük tehlike! 13 bin mikroplastik parçacığı tespit edildi!

Poşet çaydaki büyük tehlike! 13 bin mikroplastik parçacığı tespit edildi!

Köy meydanında yakalandı! Çığlık gibi ses çıkarıyor, et yiyor!

Köy meydanında yakalandı! Çığlık gibi ses çıkarıyor, et yiyor!