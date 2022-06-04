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Korkutan uyarı: 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir!

Deprem uzmanından gelen açıklama korkuttu. Dün Balıkesir'de peş peşe meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen depremler sonrası Deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir, kritik uyarılarda bulundu. "Deprem fırtınası şeklinde süren depremlerin sayısı 50'yi geçmiş 4.1 ve 4.7 büyüklüğüne kadar erişmiştir" diyen Sözbilir, o bölge için 7.2 büyüklüğünde deprem uyarısında bulundu.

Ekleme: 4.06.2022 - 19:28 Güncelleme: 4.06.2022 - 19:36 / Editör: Ozge Selin
Korkutan uyarı: 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir!
Dün Balıkesir'de meydana gelen ve İstanbul, Çanakkale ve Bursa gibi illerde de hissedilen depremin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 7.2 şiddetinde fay üretebilecek fay parçaları bulunduğunu açıklayan Sözbilir o noktayı işaret etti.

DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir'de meydana gelen 4.1 ve 4.7 büyüklüğündeki depremlerle ilgili açıklama yaptı.

DEPREM FIRTINASI

Bu depremlerin ardından bölgede 50'dan fazla artçı sarsıntı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sözbilir, 'Gece yarısından beri 01.13'ten itibaren Balıkesir il merkezinin 20 kilometre kuzeyinde başlayan yoğun deprem aktivitesi, Havran-Balıkesir fay zonu kontrolünde gelişmektedir. Deprem fırtınası şeklinde süren depremlerin sayısı 50'yi geçmiş 4.1 ve 4.7 büyüklüğüne kadar erişmiştir' dedi.

'OVACIK SEGMENTİ CİVARINDA YOĞUNLAŞMAKTADIR'

Balıkesir özelinde yapılması gerekenlere de değinen Prof. Dr. Sözbilir, 'Deprem fırtınası şeklinde süren artçı depremler, sağ yanal doğrultu atımlı fay mekanizmasına sahip olan Havran- Balıkesir fay zonunun Ovacık segmenti civarında yoğunlaşmaktadır.

7.2 ŞİDDETİNDE DEPREM

Uzun zamandır suskun olan bu Havran Balıkesir fay zonu içinde 7.2 büyüklüğe varan deprem üretecek fay parçaları bulunmaktadır.

Bu yüzden Balıkesir il düzeyinde deprem zararlarını azaltmaya yönelik çalışmalara öncelik verilmesi, aktif fay zonlarının imar haritalarına işlenmesi, depreme dayanıksız yapı stokunun bina bazlı saptanması, il afet risk azaltma planlarının uygulamaya geçilmesi ve kentsel dönüşüm yol haritası projesinin tamamlanması gerekmektedir' diye k onuştu.

'CEHENNEM'İN İÇİ'

Öte yandan Jeofizik uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Avcılar'da düzenlenen 'Deprem ve Hazırlık' konulu panelde beklenen büyük Marmara Depremi'ne dair korkutucu öngörülerde bulundu. Deprem uzmanı Görür, Marmara Denizi'nde kıyıdan 8-9 kilometre uzaklıkta bulunan fayın kırılması halinde, 20 kilometre kuzey ve güney kesimine kadar çok büyük etkileri olacağını belirtti. Öyle ki bu bölgeyi 'Cehennem'in içi' olarak tanımladı.

7.2 büyüklüğündeki bir deprem, Küçükçekmece'den Büyükçekmece'ye kadar olan bölgede heyelanları harekete geçirebilir. Bölge zemini su jeolojisi bakımından zengin çökeleklerden oluşuyor. Bu olası depremde basıncı arttırır' dedi.

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