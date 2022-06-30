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Teröristbaşı Gülen'i mehdi ilan eden hakimin cezası belli oldu... Örgütün uyuyan hücrelerinden biriydi

Yargıtay tarafından yerel mahkemenin verdiği “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bozulan eski hakim İlhan Karagöz’ün yeniden yargılandığı davada karar çıktı. Savcılığın ‘örgütün uyuyan hücrelerinden biri’ dediği ve darbe girişiminden 11 gün önce verdiği skandal ara kararla FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i mehdi ilan edip, TSK’yı hükümete karşı darbeye çağıran Karagöz hakkında İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nce “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Teröristbaşı Gülen'i mehdi ilan eden hakimin cezası belli oldu... Örgütün uyuyan hücrelerinden biriydi
Ekleme: 30.06.2022 - 16:33 Güncelleme: 30.06.2022 - 16:33 / Editör: Ozge Selin
Teröristbaşı Gülen'i mehdi ilan eden hakimin cezası belli oldu... Örgütün uyuyan hücrelerinden biriydi
Darbe girişiminden sadece 11 gün önce yazdığı gerekçeli kararda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için "mehdi" ifadesini kullanan eski hâkim İlhan Karagöz, "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs" suçundan aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay'dan dönmüştü. Yargıtay, İlhan Karagöz'ün "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tekrar yargılanmasını talep ederek dosyayı İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Yeniden görülen davanın bugün görülen duruşmasında karar çıktı. Mahkeme, Karagöz'e ilk etapta "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 9 yıl hapis cezası verildi. Verilen cezayı yarı oranda arttıran İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Karagöz'ün 13 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Karagöz'ün tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

ÖRGÜTÜN UYUYAN HÜCRELERİNDEN BİRİYDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2017 yılında hazırlanan iddianamede, "Balyoz Planı" davasında bilirkişi raporu hazırlayan sanıklara yönelik davayı reddeden eski İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi İlhan Karagöz'ün, davanın duruşma tarihi 23 Eylül 2016 olmasına rağmen, müdahil ve sanık taraf avukatlarının haberi olmadan, Ramazan Bayramı'nın arife gününe denk gelen 4 Temmuz 2016'ya duruşma açarak davaya ilişkin gerekçeli karar yazdırdığı belirtilmişti. Hazırlanan iddianamede, Karagöz'ün FETÖ'nün 'uyuyan hücre'lerinden bir tanesi olduğu vurgulanırken, verdiği skandal kararla darbe girişiminin alt yapısını hazırladığına dikkat çekildi.

577 SAYFALIK İLGİNÇ KARAR

Karagöz'ün, medyanın gündemine de giren ve davanın reddedilmesi hükmünü kurduğu 577 sayfalık "ilginç" kararında, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen hakkında "mehdi" nitelemesinde bulunduğu, ayrıca başta Cumhurbaşkanı olmak üzere birçok devlet yetkilisinin gözaltına alınması için Genelkurmay Başkanlığını harekete çağıran ifadeler kullandığı kaydedilmişti.

TSK'YA DARBE ÇAĞRISI

Karagöz'ün skandal kararda, 'Tüm yurda giriş çıkışlar tutularak ismi geçen ya da geçmeyen tüm milletvekilleri, belediye başkanları, iş adamları, gazeteciler, emniyetçiler, hakim ve savcı kesimlerinin yurttan çıkışlarının engellenerek soruşturma işlemlerinin başlatılması' ifadeleri kullanılmıştı.

AKLİ DENGESİ YERİNDE

Gördüğü rüyaları bile kararına yazdığını ifade eden Karagöz'ün İstanbul Adalet Sarayı'ndaki odasında yapılan aramada, 1 adet 'H' serisi 1 ABD doları ve 1-15 arası numaralandırılmış doküman ele geçirilmişti. Karagöz hakkında Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Gözlem İhtisas Dairesi'nin herhangi bir akıl hastalığı ve akıl zayıflığı tespit etmediği, kararı yazdığı süre içerisinde de akli arızasının olduğuna yönelik herhangi bir emarenin görülmediği tespit edilmişti.
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