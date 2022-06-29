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MSB duyurdu: Saldırı girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, saldırı girişiminde bulunan 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Ekleme: 29.06.2022 - 14:31 Güncelleme: 29.06.2022 - 14:32 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu: Saldırı girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabındna yapılan açıklamada, 'Suriye'nin kuzeyinde; teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız! Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek!' ifadeleri kullanıldı.
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