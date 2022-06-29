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Asgari ücrete zam oranı belli oluyor: Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı açıklaması: Tespit Komisyonu temmuz zammı için toplandı

Asgari ücrete zam için milyonların beklediği gün geldi, çattı. Asgari ücret temmuz zammı bir süredir konuşulurken Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama ile ara zam kesinlik kazanmıştı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücret zammı için bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında toplandı. Bakan Bilgin yeni asgari ücret için, komisyon çalışmasını başlattıklarını bildirdi. Bakan Bilgin, "Asgari ücret, sadece asgari ücretliler ile sınır değil. Toplumsal etkileri olan bir ücret birimidir. Asgari ücretin dışındaki ücretler de artmalı" mesajını verdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışması ile "asgari ücret zammı ne kadar olacak?" sorusu yanıt bulmuş olacak.

Asgari ücrete zam oranı belli oluyor: Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı açıklaması: Tespit Komisyonu temmuz zammı için toplandı
Ekleme: 29.06.2022 - 14:39 Güncelleme: 29.06.2022 - 14:47 / Editör: Ozge Selin
Asgari ücrete zam oranı belli oluyor: Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı açıklaması: Tespit Komisyonu temmuz zammı için toplandı
"Asgari ücret zammı ne kadar olacak" sorusunun yanıtı merakla beklenirken, bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücrete zam için toplandı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıya bir pazarlık marjıyla oturulacak, İşçi tarafı 6 aylık enflasyonun dikkate alınmasını isterken, 5.500 liranın kırmızı çizgileri olduğunu dile getiriyor. Asgari ücretin 5 bin liranın altında olmayacağına kesin gözüyle bakılıyor. Peki asgari ücret zam senaryoları nasıl? Temmuz asgari ücret zammı için hangi rakamlar öne çıkıyor? Asgari ücret Temmuz zammı ne zaman açıklanacak? Detaylar şu şekilde:

BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bugün komisyon çalışmamızı başlatacağız. Türkiye, geçtiğimiz Aralık ayı sonunda asgari ücret sözleşmesine imza attı. Bütün toplum asgari ücretli olsun olmasın, Türkiye'nin orta sınıfları da memnun olmuştu. Çünkü asgari ücret, sadece asgari ücretliler ile sınır değil. Toplumsal etkileri olan bir ücret birimidir. Asgari ücretin dışındaki ücretler de artmalı" açıklamasında bulundu.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "Dengeli bir rakamda anlaşacağımızı ümit ediyorum. Ara zam ihtiyacında mutabıkız" dedi.

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM FORMÜLÜ NASIL OLACAK?

İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyon, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artış için toplandı. Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'un katılıyor.

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Taraflar, asgari ücrete artış oranına ilişkin önerilerini masaya getirecek. Bugüne kadar ara zamda 6 aylık enflasyon oranında zam, yıllık enflasyon farkının yansıtılması, işveren prim yükünün hafifletilmesi formülleri gündeme geldi.


BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEMMUZ ASGARİ ÜCRET MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, işvereni gözeten bir yöntem olacağını ifade ederken, SGK primlerinde esneklik yapılarak ek zammın devlet tarafından desteklenmesinin önünün açılacağını mesajını verdi.

Buna göre, asgari ücretten kesilen sosyal güvenlik priminin en az yarısının devlet tarafından üstlenilmesi, burada oluşacak farkın işveren tarafından asgari ücrete yansıtılması seçeneği öne çıkıyor.

Yılbaşında asgari ücrete yüzde 50 zam yapılarak 4.253 liraya çıkarıldı. Asgari ücretten gelir vergisi kesintisi sona erdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücreti ister yıllık ister aylık belirleyebilecek, üst sınır da 2 yıl olacak.

ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Komisyonun bugün bir sonuca ulaşamaması durumunda ertesi gün bir toplantı daha yapma ihtimali bulunuyor. Kararın çıkmasının ardından temmuz ayında yürürlüğe girmesi söz konusu olacak. Bu nedenle ek zammın 30 Haziran'a kadar netleştirmesi gerekiyor. Başkan Erdoğan'ın NATO zirvesi dönüşü asgari ücret zam oranını açıklaması bekleniyor.
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