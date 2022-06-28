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İYİ Parti'de 'Ölü Üye' skandalı! İl ve ilçe başkanı birbirine girdi!

İYİ Parti Genel Merkezi'nin geçtiğimiz yıl tüm teşkilatlara gönderdiği genelgeyle 'Nüfus'un %1'inin üye yapılması zorunluluğu' sonrası, İYİ Parti Kdz.Ereğli İlçe Başkanı Evrim Balbaloğlu ve yönetimi tarafından yapılan yaklaşık 1000 üyeden 125'inin telefon numaralarının aynı olduğu, 15'inin ise ölü olduğu skandalı patlak verdi. İlçe Başkanı Dr. Evrim Balbaloğlu'nun, vefat eden kişilerin partiye üye yapılmasıyla ilgili çıkan haberlere karşı yapmış olduğu "Bu kayıtlara il Başkanımız Yavuz Erkmen ulaşabilir." demesi üzerine, İl Başkanı Yavuz Erkmen'den Balbaloğlu'na cevap gecikmedi.

İYİ Parti'de 'Ölü Üye' skandalı! İl ve ilçe başkanı birbirine girdi!
Ekleme: 28.06.2022 - 19:53 Güncelleme: 28.06.2022 - 19:55 / Editör: Ozge Selin
İYİ Parti'de 'Ölü Üye' skandalı! İl ve ilçe başkanı birbirine girdi!
İYİ Parti Kdz.Ereğli'de 'Ölü üye' skandalı patlak verdi. İYİ Parti Genel Merkezi'nin geçtiğimiz yıl tüm teşkilatlara gönderdiği genelgeyle 'Nüfus'un %1'inin üye yapılması zorunluluğu' sonrası, İYİ Parti Kdz.Ereğli İlçe Başkanı Evrim Balbaloğlu ve yönetimi tarafından yapılan yaklaşık 1000 üyeden 125'inin telefon numaralarının aynı olduğu, 15'inin ise ölü olduğu ortaya çıktı.

İL VE İLÇE BAŞKANI BİRBİRİNE GİRDİ

Karadeniz Ereğli İyi Parti İlçe Başkanı Dr. Evrim Balbaoğlu'nun, vefat eden kişilerin partiye üye yapılmasıyla ilgili çıkan haberlere karşı yapmış olduğu 'Bu kayıtlara il Başkanımız Yavuz Erkmen ulaşabilir.' demesi üzerine, İl Başkanı Yavuz Erkmen'den Balbaloğlu'na cevap gecikmedi.

İYİ Parti'de 'Ölü Üye' skandalı! İl ve ilçe başkanı birbirine girdi!

'SORUMLULUK İLÇE BAŞKANININDA'

İYİ Parti İl Başkanı Yavuz Erkmen, yapmış olduğu açıklamada: 'Üye girişlerini ilçe başkanlıkları yapar, il başkanlıklarının üye girişi söz konusu olmaz. Tüm ilçe başkanları ve belde başkanları üyelikleri kendisi sisteme girer. Buna bizlerin müdahalesi söz konusu değildir, Ereğli'de üye kayıt girişleri de ilçe başkanımız Evrim Balbaloğlu tarafından yapılmıştır. Yargıtay da bu üyelikleri reddetmiştir.' dedi.

Öte yandan İYİ Parti Kdz.Ereğli İlçe Başkanı Dr. Evrim Balbaloğlu'nun 'Hayatını kaybeden kişilerin TC kimlik numaralarına çalıştığı hastaneden mi ulaştı?' sorusu akıllara geldi.
İYİ Parti'de 'Ölü Üye' skandalı! İl ve ilçe başkanı birbirine girdi!
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