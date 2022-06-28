18-25 yaş arasına ücretsiz olacak! Başkan Erdoğan '81 ilimizin tamamında geçerli olacak.'

Son dakika açıklamalarıyla asgari ücret, Kurban Bayramı tatili, emekli ve memura zam gibi birçok konuda müjdeli haberler veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gençlere jest niteliğinde bir detayı da duyurdu. Kabine Toplantısı sonrasında konuşan Başkan Erdoğan, "Yurtlarımızda 15 Temmuz - 1 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş grubu arasındaki evlatlarımız ücretsiz konaklama imkanlarına sahip olacaktır." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; gençlerin yaz aylarında seyehat edebilmeleri ile farklı bölgelerde çalışma ve staj imkanı elde edebilmelerine olanak sağlayacak önemli bir gelişmeyi açıkladı. Başkan Erdoğan, "Yurtlarımız 15 Temmuz - 1 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş grubu arasındaki evlatlarımızın ücretsiz konaklama imkanlarına sahip olacaktır." dedi.YURTLAR, 15 TEMMUZ-1 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA ÜCRETSİZBaşkan Erdoğan, "Tüm çocuklarımızı, gençlerimizi spor okullarımıza davet ediyoruz. Yaz aylarında gönüllerince seyahat edebilmelerine imkan sağlayacak bir kolaylıkla ilgilidir diğer haberimiz." sözleriyle önemli gelişmeyi duyurdu.Erdoğan, "Yurtlarımız 15 Temmuz - 1 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş grubu arasındaki evlatlarımızın ücretsiz konaklama imkanlarına sahip olacaktır." diyerek sevindiren müjdeyi paylaştı.