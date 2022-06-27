  • USD: 16,65 - 16,68
  • EURO: 17,61 - 17,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'li belediyeye PKK operasyonu! Başkan Yardımcısı dahil 38 gözaltı kararı!

Adana'da düzenlenen PKK/KCK operasyonunda aralarında HDP'li yöneticiler ile Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı'nın da bulunduğu 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekleme: 27.06.2022 - 21:41 Güncelleme: 27.06.2022 - 21:44 / Editör: Ozge Selin
CHP'li belediyeye PKK operasyonu! Başkan Yardımcısı dahil 38 gözaltı kararı!
Adana'da düzenlenen PKK/KCK operasyonunda aralarında HDP'li yöneticiler ile Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı'nın da bulunduğu 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
PKK/KCK/TDÖ (Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) Çukurova bölge yapılanmasının eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında aralarında HDP'li yöneticiler ile Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı da bulunduğu 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

CHP'li belediyeye PKK operasyonu! Başkan Yardımcısı dahil 38 gözaltı kararı!

Yapılan teknik takipli çalışma sonucunda örgütsel faaliyetleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında Seyhan Belediyesi'nde de arama yapıldı.
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nda açıklama yaptı!
CHP'li belediyeye PKK operasyonu! Başkan Yardımcısı dahil 38 gözaltı kararı!
Başkan Erdoğan duyuracak! Kabine toplandı!
Ukrayna'da AVM'ye Rusya'dan füze saldırısı: Can kayıpları var
Erzincan İliç'te çevre kirliliğine neden olan altın madeninin faaliyeti durduruldu!
Son dakika: Bakan Akar: Somut adım olmadan evet demeyiz
Adana’da ağaç katliamı: CHP’li Seyhan Belediyesi yeşil alana beton döktü!
HDP'li Meral Danış Beştaş polise saldıran DBP'li Salihe Aydeniz'i böyle savundu: Yumruk atmadı elini kaldırdı
FETÖ’nün ‘Cin’cisi yakayı ele verdi! Örgütün tepe yöneticilerine büyü yapıp...
AK Parti'li Göksu: İstanbul'a beklentisinden 5.6, Ankara'ya 2.6 milyar TL fazla para gelmiştir
ABD'den açıklama: Başkan Erdoğan ve Biden görüşebilir
Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! Başsavcılık harekete geçti!
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Finansal istikrara yönelik tedbirler devam edecek
Kastamonu, Bartın, Sinop ve Zonguldak'ta sel felaketi: Köprüler yıkıldı, evleri su bastı! Uyarılar peş peşe geldi
Kandil’de teröristlerle fotoğrafı çıkmıştı! HDP’li Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre ile ilgili yeni gelişme
İçişleri Bakanlığı'ndan Ümit Özdağ açıklaması: Provokasyona izin verilmedi
Kılıçdaroğlu'na 'Man Adası iftirası' bedeli: 100 bin TL ödeyecek
Türk Kriminal İnceleme ekiplerinden Interpol'e parmak ısırtan başarı
Rusya'da 100 yıl sonra bir ilk! Temerrüde düştüler! Bakan “Komedi” diyerek duyurdu!
Bu resmen insanlık suçu! İspanya-Fas sınırındaki göçmen katliamına tepkiler büyüyor; görüntüler korkunç
TOGG'a nükleer güç; Türkiye kulübe giriyor

TOGG'a nükleer güç; Türkiye kulübe giriyor

4 milyon haneye 15 milyarlık destek! Başvurular bugün başlıyor!

4 milyon haneye 15 milyarlık destek! Başvurular bugün başlıyor!

Mesajlarınız silinmiyormuş! İşte o tehlike...

Mesajlarınız silinmiyormuş! İşte o tehlike...

Tuvalette korkunç manzara: 26 yaşındaki Seher Akkoyun aranıyordu! 4 gün boyunca…

Tuvalette korkunç manzara: 26 yaşındaki Seher Akkoyun aranıyordu! 4 gün boyunca…

Burun kanaması ile hastaneye başvurdu! Türkiye'de 2'nci dünyada 13'üncü vaka

Burun kanaması ile hastaneye başvurdu! Türkiye'de 2'nci dünyada 13'üncü vaka

ABD'de binlerce evsiz yüksek sıcaklıktan öldü!

ABD'de binlerce evsiz yüksek sıcaklıktan öldü!