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MİT operasyonuyla yakalanmıştı: Türkiye'de casusluk yapan Yunan ajan tutuklandı

Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) adına Türkiye'de casusluk yaptığı belirlenen Yunanistan vatandaşı Mohammed Amar Ampara, çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

Ekleme: 26.06.2022 - 17:03 Güncelleme: 26.06.2022 - 17:05 / Editör: Ozge Selin
MİT operasyonuyla yakalanmıştı: Türkiye'de casusluk yapan Yunan ajan tutuklandıMilli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Gaziantep Bölge Başkanlığı ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan vatandaşı olan ve Türkiye'de casusluk faaliyeti yaptığı belirlenen Mohammed Amar Ampara'yı takibe aldı.

Ekipler, Ampara'nın Türkiye'nin sınır güvenliğini ilgilendiren bilgileri derleyerek, Yunanistan istihbarat teşkilatına aktardığını belirledi.

Bu bilgiler ışığında harekete geçen ekipler, Ampara'yı düzenlediği operasyon ile gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusunun ardından zırhlı araçla adliyeye sevk edilen Mohammed Amar Ampara, tutuklanarak cezaevine konuldu.
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