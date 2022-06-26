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Ev sahiplerinden yeni oyun! Hapis cezası var! 6 kira bedeli teklif eden var!

Ev sahipleri mevcut kiracısını çıkarıp evlerini yeni kiracıya çok daha yüksek fiyatlarla kiralamak için ellerinden geleni yapıyor. Türlü yollar deneyen ev sahipleri, haklı tahliye sebebi bulamayınca son yöntem olarak kiracılarına para teklifinde bulunmaya başladılar.

Ekleme: 26.06.2022 - 09:54 Güncelleme: 26.06.2022 - 09:59 / Editör: Ozge Selin
Ev sahiplerinden yeni oyun! Hapis cezası var! 6 kira bedeli teklif eden var!
Yüksek kiralar zor günler yaşatıyor. Kiralarda yaşanan olağanüstü artışlar, ev sahibi-kiracı ilişkisini gündemden düşürmüyor. Önce yasal sınırın üzerinde zam ve ara zam gibi talepler gündeme geldi. Zam ile beklentisi karşılanmayan ev sahipleri, kiracısını çıkarıp 2-3 kat fiyat farkıyla evi yeni birine kiralamanın yollarını aradı. Bu kez tahliye baskısı başladı. Ancak tahliye için kiranın ödenmemesi, gereksinimin ispatı, esaslı aykırılık ve yıkım gibi sebepler aranıyor.

SINIRA TAKILMAMAK İÇİN
'Çocuğum gelecek' diyerek kiracısını çıkarıp, yeni kiracı alanlara karşı da 3 yıl kiralama yasağı bulunuyor. Ev sahiplerinin bu formülü de düzenlemeye takılınca, 'tahliye taahhütnamesi' baskısı başladı. Ancak bu yöntem eski kiracılarda işe yaramadı. Son olarak 1 Temmuz 2023'e kadar yüzde 25 artış sınırı getiren düzenleme devreye girince, ev sahipleri kiracıyı çıkarmak için bir formül daha buldu.

ÖDEME TEKLİFİ
1 yıl boyunca yüzde 25'ten fazla zam yapamayacak olan ev sahipleri hem düzenlemeden sıyrılmak hem de 2-3 kat daha fazla bedelle kiraya vermek için eski kiracısını 'parayla' çıkarmanın yolunu deniyor. Edindiğimiz bilgilere göre, kiracısına taşınma masraflarını ve birkaç aylık kira bedelini verip evi boşaltmasını teklif edenler var. Kiracılar, 'Yeni kiracıya evi 2-3 kat fazla paraya verince, tek aylık kira bile bu teklif ettiği parayı karşılıyor' diyor.

KİRACILAR ANLATTI: EV SAHİBİM PARA TEKLİF ETTİ
BETÜL I.: İstanbul Bağcılar bölgesinde bir rezidansta kiracıyım. Yaklaşık 4 yıl önce kiraladığım 1+1 evde şu an kiram 2 bin lira seviyesinde. Ancak aynı blokta 6-7 bin liralık kiralar söz konusu. Ev sahibim çıkmam için taşınma masraflarımı karşılamayı teklif etti.

HASAN Ç.: İstanbul Şişli'de 3 yıllık kiracıyım. Ödediğim kira, bölge ortalamasının altında kaldı. Ev sahibim daha yüksek kazanç elde etmek için bizi çıkarıp yeni bir kiracı istiyor. Hem çıkmayacağımı hem de kontrat dönemim olan ekim ayında yüzde 25 zam yapacağımı, yasal haklarımı kullanacağımı söyledim. O da bana taşınma masraflarım üstüne 6 aylık kira bedeli teklif etti. Ancak şimdi oturduğumuz evden çıkarsam bölgede 3 kat daha fazla bedele ev bulabilirim.

EREN T.: Ev sahibim evden çıkmam için baskıda bulundu ancak kanunen haklarımı bildiğimi belirttim ve evi tahliye etmedim. Son durumda bana çıkmam için para teklif etti. Onu da kabul etmedim.

SAVAŞ Y.: Ev sahibim evini boşaltmam için sürekli baskı yapıyor. Arama ve mesajlarının sıklığı, huzur kaçıracak seviyeye geldi. Ben de avukatım aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundum ve şikayet dilekçesi verdik.

'OĞLUM GELECEK' DENILIP, GELMEZSE...
Mevcut kiracısına istediği oranda zam yapamayan ev sahipleri, eve ihtiyacının olduğunu söyleyip, 'ben kullanacağım, çocuğum gelecek' diyerek daha sonra başkasına kiraya veriyor.

Ancak kiraya veren, gereksinim amacıyla kiralananın boşaltılmasını sağladığında, kiralananı üç yıl geçmedikçe eski kiracısından başkasına kiralayamaz. Kiraladığı takdirde, eski kiracısına son kira yılında ödenmiş olan bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat ödemekle yükümlü. Kiracı bunu tespit ettirip şikayet ederse ev sahibi bu tazminatı ödemek zorunda.

KANUN NE DİYOR?
Eğer ev sahibinin iletişimi rahatsız edici bir boyuta ulaşırsa, kiracıların Türk Ceza Kanunu'nun 123'üncü maddesi gereği savcılığa suç duyurusunda bulunma hakkı var. Kanun, 'Mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir' diyor.
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