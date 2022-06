Dünyanın en doğurgan kadını! Hastalığı yüzünden doğuruyor: 40 yaşında tam 44 çocuğu var

Doğu Afrika'da yaşayan Ugandalı Mariam Nabatanzi, dünyada en fazla çocuğu olan kadın. Nabatanzi 4 kere ikiz; 5 kere üçüz ve 5 kere de dördüz doğurdu.40 yaşındaki kadın şimdiye kadar yalnızca 1 kere tek çocuk doğurdu. Öte yandan Nabatanzi'nin 6 çocuğu ise yaşamını yitirdi. Kadının yaşayan 38 çocuğunun ise 20'si erkek, 18'i kız.44 çocuklu annenin hayatı maalesef çok kolay geçmemiş. Ebeveynleri Nabatanzi'yi 12 yaşında 'satarak' evlendirmiş. Kısa bir süre sonra hamile kalan Nabatanzi, ilk çocuğunu doğurduğunda 13 yaşında imiş. Ardından da ikiz, üçüz ve dördüz doğurmaya devam etmiş.Bunun bir problem olduğunu düşünen Nabatanzi, sağlık ocağının yolunu tutmuş. Durumu inceleyen doktorlar Nabatanzi'de oldukça nadir görülen şiddetli yumurtalık hiperstimülasyonu sendromu olduğunu keşfetmiş.Doktorlar Nabatanzi'ye çok doğurgan olduğunu ve yumurtalıklarındaki doğurganlık seviyesini azaltmak için yapabileceği tek şeyin daha çok doğum yapmak olduğunu açıklamış. Kısacası 44 yaşındaki kadın için hiçbir aile planlaması işe yaramıyor ve vücudunu rahatlatmanın tek yolu doğurmak.Anormal derecede büyük olan yumurtalıklara sahip olan kadın için şu an bir tedavi yok. Yumurtalıkların büyük olması hiperovülasyon denilen bir duruma neden oluyor. Her ne kadar bunun için bazı cılız tedaviler olsa da Nabatanzi'nin bulunduğu coğrafyada bunlara ulaşmak oldukça zor.Uganda Kampala'daki bir hastanede jinekolog olan Dr. Charles Kiggundu'ya göre Nabatanzi'nin bu durumu kalıtsal. Bu arada Nabatanzi'nin tüm çocukları 2016 yılında kendisini terk eden kocasından. Eski kocası hakkında konuşan kadın, 'Gözyaşları içinde büyüdüm. Kocam bana çok acı çektirdi. Tüm vaktim çocuklarıma bakmakla ve biraz para kazanmak için çalışmakla geçti' dedi.Çocukları ise annelerini adeta bir kahraman olarak görüyor. Nabatanzi çocuklarına bakmak için elinden gelen her şeyi yapmış. Hurda toplamış, kuaförlük yapmış ve bitkisel ilaç satmış.20'li yaşların ortasındaki olan en büyük çocuğu Ivan, annesinin maddi gücü artık tükenince okulu bırakmak zorunda kalmış. Ivan, 'İş annemi eziyor. Yemek yapmak ve çamaşır yıkamak gibi şeyler için elimizden geldiğince yardım ediyoruz. Ancak yine de ailenin tüm yükü onda' dedi.Şiddetli yumurtalık hiperstimülasyon sendromu, oldukça nadir görülen bir hastalık. Bu hastalık kişilerin hayatını ciddi anlamda tehdit ediyor. Kişiler hastalık nedeniyle karın ya da göğüste sıvı birikmesi, kan pıhtılaşması, böbrek yetmezliği ve solunum problemi yaşayabilir.