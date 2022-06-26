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Denizli'de korkunç kaza! Minik Azra hayatını kaybetti!

Yürekleri yakan kaza Denizli'de meydana geldi. Korkunç olayda 10 aylık Azra bebek yaşamını yitirdi. Azra'nın ölümüne, 7 kişinin de yaralanmasına sebep olan alkollü minibüs sürücüsü Ender Başkafa, cezaevine gönderildi…

Ekleme: 26.06.2022 - 18:05 Güncelleme: 26.06.2022 - 18:09 / Editör: Ozge Selin
Denizli'de korkunç kaza! Minik Azra hayatını kaybetti!
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kırmızı ışıkta geçip, otomobille çarpıştığı kazada Ömer Faruk Bakan'ın (46) bebek arabasındaki kızı Amine Azra Bakan'ın (1) ölümüne, 7 kişinin de yaralanmasına neden olan alkollü minibüs sürücüsü Ender Başkafa (47), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Denizli'de korkunç kaza! Minik Azra hayatını kaybetti!

8 AYLIK BEBEĞİ SEZARYEN İLE ALINACAK

Kazada bacağı ve kalçasında kırıklar oluşan 8 aylık hamile Kumral Özkaya'nın (34) tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat olması gerektiği için bebeğinin sezaryen ile alınacağı öğrenildi.

Öte yandan hastanelerde tedavisi süren diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Denizli'de korkunç kaza! Minik Azra hayatını kaybetti!

NE OLMUŞTU?

Korkunç kaza, dün saat 21.00 sıralarında Şemikler Mahallesi Cinkaya Bulvarı Sosyete Pazarı Kavşağı'nda yaşandı.

Son dakika: Denizli'de korkunç kaza: Azra Bebek öldü! Yaralılar var
Hüseyin Kapucu (59) yönetimindeki 20 ACU 547 plakalı otomobil ile kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilen Ender Başkafa'nın (47) kullandığı 20 ABH 46 plakalı minibüs çarpıştı.

Savrulan 2 araç, yolun karşısına geçmeyi bekleyen yayalara çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Denizli'de korkunç kaza! Minik Azra hayatını kaybetti!

AZRA BEBEK ÖLDÜ

Sağlık ekipleri, kaldırımda yaralanan Ömer Faruk Bakan, Kumral Özkaya ve bebek arabasındaki Amine Azra Bakan'ı, Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Denizli'de korkunç kaza! Minik Azra hayatını kaybetti!

Son dakika: Denizli'de korkunç kaza: Azra Bebek öldü! Yaralılar var
Kazada otomobil içinde sıkışan Hilal Öğünç (36), Zülal Öğünç (13), Gül Gök (33), Onur Gök (33) ve Yağız Gök (7) de itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkartıldı.

Denizli'de korkunç kaza! Minik Azra hayatını kaybetti!

Yaralılar, ambulanslarla Denizli ve Servergazi devlet hastanelerine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan Amine Azra bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu arada 1.57 promil alkollü olduğu belirlenen minibüs sürücü Ender Başkafa, polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Denizli'de korkunç kaza! Minik Azra hayatını kaybetti!
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Denizli'de korkunç kaza! Minik Azra hayatını kaybetti!
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