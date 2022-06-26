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CHP'li Gökçe Gökçen, LGBT'yi savundu!

LGBT'lilere verdikleri destekleri açıkça ifade eden CHP'nin Geneş Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Söylemekten çekinecek değiliz, onur haftası kutlu olsun." açıklamasında bulundu.

Ekleme: 26.06.2022 - 10:28 Güncelleme: 26.06.2022 - 10:33 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Gökçe Gökçen, LGBT'yi savundu!
CHP tarafından sahip çıkılan LGBT yapılanması, yine ana muhalefet partisinin gündemine geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, LGBT'lilere yönelik açıklamalarda bulunduç

LGBT derneklerinin yapmak istediği yürüyüşlere müdahale edilmemesi gerektiğini savunan Gökçen, yasaklarla ilgili eleştiride bulundu.

'Söylemekten çekinecek değiliz'
LGBT'ye karşı çıkmayı saldırganlık olarak gördüğünü ifade eden Gökçen, 'Bir grup nefret dolu saldırgandan korkacak, doğruları söylemekten çekinecek değiliz. Onur Haftası kutlu olsun!' açıklamasını yaptı.

CHP'li Gökçe Gökçen, LGBT'yi savundu!

Nefret söylemi iddiası
Gökçen'in açıklamalarının devamında şu ifadeler yer aldı:

'Dünyada ve Türkiye'de cinsel yönelim ve cinsiyet kimlikleri sebebiyle ayrımcılığa uğrayan, temel insan haklarına ve kamu hizmetine erişemeyen LGBTİ'ler, ülkemizde aynı zamanda gün geçtikçe artan fiziksel şiddet vakalarıyla da karşı karşıya.

Türkiye'de iktidar, zaten ayrımcılığa uğramakta olan ve nefret suçlarıyla mücadele eden LGBTİ'lerin yanında olmak yerine bu nefret söylemlerine aktif bir şekilde katılıyor.

Bütün yurttaşlarımızın sağlık ve eğitim hakkını, çalışma hakkını, ifade ve örgütlenme özgürlüğünü, protesto hakkını korumak devletin temel yükümlülüğüdür.

'Onur yürüyüşlerine müdahale edilmemeli'
Buna karşılık sorunlarını ve taleplerini dile getirmek isteyen, eşitlik ve saygınlık mücadelesini, yani insan hakkını korumak isteyen LGBTİ'lerin Onur Yürüyüşü ve tüm etkinlikleri sistematik olarak yasaklanmaktadır.

Onur Yürüyüşü etkinliklerini tehdit edenlerin korunduğu, hakkını kullananların gözaltıyla, darpla ve tehditle karşı karşıya kaldığı bu nefret dolu siyasi tercihi kınıyorum.

Onur yürüyüşlerine müdahale edilmemeli, aksine, yurttaşlarımızın taleplerine -partisi ne olursa olsun- tüm siyasetçiler tarafından kulak verilmelidir. Bir kez daha ifade etmek isterim ki: LGBTİ+ hakları insan haklarıdır. '
CHP'li Gökçe Gökçen, LGBT'yi savundu!
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