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Balayı dönüşü kaza: Miray Sare Etçi ve Hüseyin Etçi feci şekilde can verdi!

Balayından dönen genç çift hayatını kaybetti. Kahreden kaza Kastamonu Tosya'da meydana geldi. Otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışmasıyla meydana gelen kazada Miray Sare Etçi ve Hüseyin Etçi yaşamını yitirdi.

Ekleme: 26.06.2022 - 13:41 Güncelleme: 26.06.2022 - 13:46 / Editör: Ozge Selin
Balayı dönüşü kaza: Miray Sare Etçi ve Hüseyin Etçi feci şekilde can verdi!Feci kaza, saat 03.00 sıralarında Tosya D-100 Karayolu Çaykapı Köyünde yaşandı. İstanbul-Samsun istikametinde seyir halinde olan 06 DE 9797 plakalı otomobilin sürücüsü Hüseyin Etçi, yağan yağmurun etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Balayı dönüşü kaza: Miray Sare Etçi ve Hüseyin Etçi feci şekilde can verdi!

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, karşı şeride geçerek Samsun-İstanbul istikametinde ilerleyen 28 ABE 309 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı.

Balayı dönüşü kaza: Miray Sare Etçi ve Hüseyin Etçi feci şekilde can verdi!

Meydana gelen kazada, otomobilin sürücüsü Hüseyin Etçi ile aynı otomobilde bulunan Miray Sane Etçi hayatını kaybetti.

Yolcu otobüsünün sürücüsü ile otobüsteki 15 yolcu ise yaralandı.

Balayı dönüşü kaza: Miray Sare Etçi ve Hüseyin Etçi feci şekilde can verdi!

YENİ EVLENMİŞLER…

Hüseyin Etçi ile Miray Sane Etçi'nin 18 Haziran'da evlendikleri ortaya çıktı.

Balayı dönüşü kaza: Miray Sare Etçi ve Hüseyin Etçi feci şekilde can verdi!

Yeni evli çiftin balayından dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi.

Balayı dönüşü kaza: Miray Sare Etçi ve Hüseyin Etçi feci şekilde can verdi!

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Balayı dönüşü kaza: Miray Sare Etçi ve Hüseyin Etçi feci şekilde can verdi!

Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Balayı dönüşü kaza: Miray Sare Etçi ve Hüseyin Etçi feci şekilde can verdi!

kazayla ilgili soruşturma başlatıldı...
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