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Kreşte dehşet! 17 aylık bebek tanınmaz halde!

İstanbul Bayrampaşa'da özel bir kreşe ailesi tarafından bırakılan 17 aylık bebek, 2,5 yaşındaki diğer bir çocuk tarafından darp edildi. Minik Süleyman'ın yüzündeki darp izleri üzerine, aile oğullarının darp anına ilişkin kurumdaki görüntüleri izlediğinde ise büyük bir dehşete kapıldı. Aile şikâyetçi olurken soruşturma başlatıldı.

Ekleme: 24.06.2022 - 10:12 Güncelleme: 24.06.2022 - 10:17 / Editör: Ozge Selin
Kreşte dehşet! 17 aylık bebek tanınmaz halde!
0 yaşındaki E.D ile M.D. islim çiftin Süleyman isimli bir erkek çocukları vardı. Çift çalıştıkları için 17 aylık çocuklarını, İstanbul Bayrampaşa'daki özel bir kreşe kayıt ettirdi. Anne M.D, 16 Şubat günü sabah saatlerinde oğlunu kreşe bıraktı.

Kreşte dehşet! 17 aylık bebek tanınmaz halde!

Kreş görevlileri, eğitim gören çocukların durumlarıyla ilgili mesajları ebeveynlerine günlük olarak gönderiyordu. O gün anne M.D'ye rutin olarak gönderilen mesaj gelmemişti. Kreşi arayarak bilgi isteyen genç kadın, kreş görevlilerden cevap alamadı.

Bir süre sonra bir görevli tarafından aranan genç kadın, 'Oğlunuz tahterevalliden düştü. Krem sürdük. Uyutuyoruz' cevabını aldı. Anne, oğlunun başına gelenleri duyduktan sonra eşini arayarak oğlunu görmeye gitti.

Kreşte dehşet! 17 aylık bebek tanınmaz halde!

İddiaya göre küçük çocuk, kreşte başka bir çocuk tarafından saatlerde darp edilmiş fakat görevliler tarafından durum örtbas edilmişti.

TAHTERAVALLİ MİZANSENİ Mİ YAPTILAR

Oğlunun başına gelenlerine ilişkin güvenlik görüntülerini izleyen genç çift, gözlerine inanamadı. Minik Süleyman, dakikalarca hıçkırıklar içinde ağlarken kurumda eğitim gören 2,5 yaşındaki başka bir çocuk tarafından tokat, yumruk, ısırık darbelerine maruz kalmıştı.

Kreşte dehşet! 17 aylık bebek tanınmaz halde!

Odada darp edilen küçük çocuğun, odaya girmeden önce aynı çocuk tarafından önce koridorda darp edildiği ve bu duruma rağmen görevliler tarafından odada yalnız bırakıldığı görüntülerde yer aldı.

Odaya giren küçük bir kız çocuğunun haber vermesiyle görevliler odaya girdiğinde küçük Süleyman darp edilmekten kurtuldu.

Yine iddiaya göre, görevliler bu durumu örtbas etmek için önce küçük çocuğun yaralarını gizleyip, ardından bahçeye götürerek tahterevalliden düştüğü ana ilişkin yeni bir görüntü ortaya çıkarttı.

Görüntülerde kurum çalışanlarının küçük çocuğun darp görüntülerine kılıf uydurmak üzere bu şekilde mizansen mi yapıldığı şeklinde soruları akla getirdi.

Kreşte dehşet! 17 aylık bebek tanınmaz halde!

DARP EDİLEN ÇOCUĞU MAKYAJLA GİZLEDİLER

Çift, izledikleri görüntü sonrası büyük bir dehşete kapıldı ve oğulları Süleyman'ı hastaneye götürerek, tedavi ettirdi.

Kurum yetkililerinden şikâyetçi olan çift, oğlunun başına gelen bu olayı kurguladıkları mizansenle kendilerinden gizlemeye çalıştıklarını ve bu duruma 4 görevli olmasına rağmen diğer çocuğa engel olmayarak suç işlediklerini belirtti.

Kreşte dehşet! 17 aylık bebek tanınmaz halde!

Hastaneye kaldırılarak tedavi edilmesi gereken küçüğü ise tedavi ettirmek yerine makyajla kapatmaya çalışıp kurguladıkları oyunlarla örtbas edilmeye çalışıldığını kaydeden genç çiftin ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARSIZ KURUMDAN BİR DE ŞİKÂYET

Edilen bilgiye göre kurum çalışanları ise darp edilen küçük çocuğun ailesi hakkında şikâyetçi oldu. Kurum, dakikalarca darp edilen çocuğun görüntülerini izleyen ailenin kendilerine hakaret ettiklerini ve kurumu bastıklarını ileri sürdü.

Kreşte dehşet! 17 aylık bebek tanınmaz halde!
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