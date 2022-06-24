  • USD: 17,35 - 17,38
  • EURO: 18,25 - 18,28
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

12 ilde FETÖ operasyonu: 30 gözaltı kararı verildi!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 30 zanlıdan 25'i yakalandı.

Ekleme: 24.06.2022 - 09:12 Güncelleme: 24.06.2022 - 09:13 / Editör: Ozge Selin
12 ilde FETÖ operasyonu: 30 gözaltı kararı verildi!
Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, örgütün kamu mahrem yapılanmasına yönelik çalışma kapsamında, örgütün 'mahrem imamları'yla operasyonel GSM hattı üzerinden irtibat kurduğu belirlenen, hakkında örgüt üyeliği ve iltisakını gösteren itirafçı ve tanık beyanı veya ihbar ile ankesörden görüşme, ardışık ve periyodik arama gibi çeşitli deliller bulunan 30 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerden 15'inin kamudan ihraç edildiği, 15'inin ise halen görevde olduğu belirlendi.

Ankara merkezli 12 ilde başlatılan operasyonda şüphelilerden 25'i gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
3600 ek gösterge ve öğrenci affı yolda!
Kılıçdaroğlu 'moral bozma' mesaisinde!
Ciğerlerimizi yakmıştı! Sabotajcının ilk ifadesi ortaya çıktı!
Marmaris için devlet-millet el ele!
Son sözleri ortaya çıktı! Şehit olmadan önce annesini aramış!
Ağaçları katleden İBB Başkanı İmamoğlu: İstanbul'u yeşille buluşturduk
İşte Türkiye'nin ciğerlerini yakan vatan haini: Çok sayıda suç kaydı çıktı
ABD'den 'Tahıl Krizi' açıklaması! Kilit ülke Türkiye
“Acil Servisimizden hiçbir şekilde hasta reddi olmamaktadır”
ABD'den Ukrayna'ya dev yardım! Gelişmiş füze sistemlerini de içeriyor...
6’ncı Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi! Stokçular şimdi yandı
Bakan Kirişçi duyurdu! Yangında evi tahliye olan ailelere 3'er bin liralık destek
AB'den, Ukrayna ve Moldova için yeni karar
Peş peşe memur zammı emekli ve asgari ücret açıklamaları! Bakan Nebati oran verdi
Konya’da Merve Küçüktekin’e kimyasal maddeyle dehşeti yaşatmıştı! İlçeye geliş nedeni ortaya çıktı
Adalet Bakanı Bozdağ: Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Adaylığı yasaldır.
BDDK'dan konut kredisi kararı
Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı
Tahıl koridorunda İstanbul Planı! Bakan Akar'dan flaş açıklama
CHP'li belediye 3 bin kişiyi işten çıkarmıştı.Tepkiler çığ gibi!
Memura yüzde 40 zam!

Memura yüzde 40 zam!

Kreşte dehşet! 17 aylık bebek tanınmaz halde!

Kreşte dehşet! 17 aylık bebek tanınmaz halde!

Gönüllü kahramanlar! Sloganları 'Ateş Beklemez'!

Gönüllü kahramanlar! Sloganları 'Ateş Beklemez'!

Hükümeti protesto tehlikeli boyuta ulaştı!

Hükümeti protesto tehlikeli boyuta ulaştı!

Yerli ve milli 5G yolda! Hedef 198 milyar dolarlık yatırım!

Yerli ve milli 5G yolda! Hedef 198 milyar dolarlık yatırım!

Banka hesabı olanlar dikkat!

Banka hesabı olanlar dikkat!