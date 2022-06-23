Mahmut Ustaosmanoğlu hayatını kaybetti! Ölüm haberini torunu duyurdu!

Ustaosmanoğlu'nun ölümüyle ilgili olarak, İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Sevgili şeyhimiz Mahmut Efendi Hazretlerimiz Hakk'a yürümüş ahirete irtihal etmiştir. Cümle ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun.' ifadeleri kullanıldı.Ustaosmanoğlu'nun naaşının vefat ettikten sonra Beykoz Baklacı Mahallesi'ndeki evine getirildiği öğrenildi. Öte yandan Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinin Fatih Camii'nde Cuma Namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.Mahmut Ustaosmanoğlu, 1929 senesinde Trabzon'da dünyaya geldi. Gençliğinde etraftaki köylerin hocalarından ders aldı. 16 yaşında icazet aldı. İcazetinden sonra köyünde ders vermeye başladı. Henüz askerlik çağına gelmeyecek kadar genç yaşında, yetiştirmiş olduğu talebelerine icazet verdi. 16 yaşındayken evlendi.1952 senesinde şeyhi Ali Haydar Efendi ile tanıştı. Askerlik dönüşünde Ali Haydar efendi tarafından İsmailağa Camii'nde imamlık yapması üzerine davet aldı. 1954 senesinde İsmailağa Camii'nde imamlık görevine başlayan Ustaosmanoğlu, bu görevini 1996 senesinde emekli olana kadar sürdürdü.2010 senesinde İstanbul'da düzenlenen Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu'ndan sonra kendisine İslam'a Üstün Hizmet Ödülü verildi.Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yazdığı ve onun hakkında yazılan eserler:- Ruhul Furkan Tefsiri (Henüz 18. cilde kadar yazılmıştır ve 54 cilt olması beklenmektedir)(Açıklamalı Kur'an tefsiri)- Sohbetler (6 Cilt) (Kendi yapmış olduğu sohbetler)- Risale-i Kudsiyye (2 Cilt) (Yanyalı Mustafa İsmet Garibullah'ın eserinin tercüme ve izahı)- Umre Sohbetleri- Fatiha Tefsiri- Âyete'l Kürsî ve Amene'r-Rasûlü Tefsiri- Kur'an-ı Kerim'in Faziletleri ve Okuma Âdabı- Efendi Babam Buyurdu ki- Kurânı Mübîn ve Kelime Mânalı Meâli Âlîsi- Kuranı Mecid ve Tefsirli Meali Alisi- Efendi Hazretlerimizin Hatm-i Hâce Sohbetleri- İrşadül Müridin- Mahmud Efendi Hazretlerinden Duâlar- Asrın Müceddidi Mahmud Efendi Hazretleri ile Huzur İkliminde İrşad Umresi 2011- Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu Ödül Töreni- Tembihat- Mektubatı Mahmudiyye