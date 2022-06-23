Bakan Koca'dan Marmaris yangını açıklaması: Tedavisi devam eden 2 kişi var

Son dakika açıklamasında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Muğla’nın Marmaris ilçesi Hisarönü Bördübet mevkiinde meydana gelen orman yangınında, son durum itibariyle yangından 29 kişi etkilendi. Bunlardan 12’si olay yerindeki ambulanslarla hastaneye nakledildi, 17 kişi ise nakle ihtiyaç duymadı. Hastanede tedavisi devam eden 2 kişi var.