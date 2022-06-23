  • USD: 17,35 - 17,38
  • EURO: 18,25 - 18,28
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

6’ncı Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi! Stokçular şimdi yandı

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen 6’ncı Yargı Paketi ile; Hakim ve savcı yardımcılığı kurumu oluşturulacak. Noterlere gayrimenkul satışı yetkisi verilecek ve stokçuluk yaptığı belirlenen kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

6’ncı Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi! Stokçular şimdi yandı
Ekleme: 23.06.2022 - 23:20 Güncelleme: 23.06.2022 - 23:21 / Editör: Ozge Selin
6’ncı Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi! Stokçular şimdi yandı
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 6. Yargı Paketi ile; Hakim ve savcı yardımcılığı kurumu oluşturulacak. Noterlere gayrimenkul satışı yetkisi verilecek ve stokçuluk yaptığı belirlenen kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Yargı alanında önemli değişiklikler içeren düzenleme yasalaştı. 6'ncı yargı paketi Meclis'ten geçti.

Düzenleme ile stokçuluğun cezası artırıldı. Artık, stokçuluk yaparak, mal satmaktan kaçınanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Yalan haber ve hileli yollarla fiyatları etkileme suçunu işleyenlerin cezası da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis olacak.

TAŞINMAZLARA NOTERDE SATIŞ İMKANI

Gayrimenkul satışlarıyla ilgili olarak noterlere de yetki verildi. Buna göre konut ve arsa satışı, tapu müdürlüklerinin yanı sıra noterlerden de yapılabilecek.

Noterler TAKBİS sistemindeki bilgilere ulaşabilecek.

HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI

Düzenleme ile hakim ve savcı adaylığı yerine hakim ve savcı yardımcılığı ihdas edildi.

Hakim ve savcı yardımcıları, Adalet Akademisi'ndeki temel eğitimin ardından, eğitici hakimlerin yanında 3 yıl görev yapacak.

3 yılın ardından sınavda başarılı olurlarsa hakim ve savcı olarak atanacak
ABD'den 'Tahıl Krizi' açıklaması! Kilit ülke Türkiye
“Acil Servisimizden hiçbir şekilde hasta reddi olmamaktadır”
6’ncı Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi! Stokçular şimdi yandı
Bakan Kirişçi duyurdu! Yangında evi tahliye olan ailelere 3'er bin liralık destek
AB'den, Ukrayna ve Moldova için yeni karar
Peş peşe memur zammı emekli ve asgari ücret açıklamaları! Bakan Nebati oran verdi
Konya’da Merve Küçüktekin’e kimyasal maddeyle dehşeti yaşatmıştı! İlçeye geliş nedeni ortaya çıktı
Adalet Bakanı Bozdağ: Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Adaylığı yasaldır.
BDDK'dan konut kredisi kararı
Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı
Tahıl koridorunda İstanbul Planı! Bakan Akar'dan flaş açıklama
CHP'li belediye 3 bin kişiyi işten çıkarmıştı.Tepkiler çığ gibi!
Türkiye ile İsrail arasında yeni dönem! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yair Lapid ile görüşmesinde duyurdu! Büyükelçilik seviyesi...
Dünya gıda kriziyle boğuşurken, Türkiye'de buğday tarlaları yanıyor
Yargıtay'ın 'askeri öğrenciler' kararına destek veren CHP Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'ya Nedim Şener'den tepki: Bir kere de şehitlerin yanında olun
Mahrem imamlardan şok itiraf! Liste oluşturuluyor!
İYİ Parti'ye katılan eski tekvandocu İrem Yaman'ın ilk icraatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan fotoğrafını silmek oldu
CHP'li İBB hizmeti bilmediği gibi yıkmayı bile beceremiyor! İBB binasının yıkımında bir vatandaş yaralandı!
Adana'da petrol müjdesi! Yabancı şirket kuyuya beton dökmüş!
Polise yumruk atan DBP'li Aydeniz için yeni gelişme...
Din İşleri Yüksek Kurulu paylaştı! İşte kurban ibadetiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar

Din İşleri Yüksek Kurulu paylaştı! İşte kurban ibadetiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar

Dünya bu cani anneyi konuşuyor!

Dünya bu cani anneyi konuşuyor!

Gönüllü kahramanlar! Sloganları 'Ateş Beklemez'!

Gönüllü kahramanlar! Sloganları 'Ateş Beklemez'!

Hükümeti protesto tehlikeli boyuta ulaştı!

Hükümeti protesto tehlikeli boyuta ulaştı!

Yerli ve milli 5G yolda! Hedef 198 milyar dolarlık yatırım!

Yerli ve milli 5G yolda! Hedef 198 milyar dolarlık yatırım!

Banka hesabı olanlar dikkat!

Banka hesabı olanlar dikkat!