Başkan Erdoğan'dan şehit Topçu Uzman Çavuş Özkaya'nın ailesine taziye mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevi başında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya'nın ailesine başsağlığı diledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya'nın ailesine başsağlığı diledi.
Erdoğan, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevi başında geçirdiği askeri araç kazasında şehit olan Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.