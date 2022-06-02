İsrail askerleri yine katletti! Ne kavga vardı ne çatışma!

İşgalci İsrail askerleri, Batı Şeria'da 17 yaşındaki Filistinli çocuğu göğsünden vurarak öldürdü. Görgü tanıkları verdikleri bilgide çocuğun, Midye köyü sakini Muhammed Avde olduğunu ve herhangi bir çatışma durumu yaşanmazken, Ayrım Duvarı'nın çevresindeki İsrail askeri devriyesi tarafından vurulduğunu aktardı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ramallah'ın batısında Ayrım Duvarı yakınındaki el-Midya köyünde Filistinli bir çocuğun İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu göğsünden vurulduğu kaydedildi.Öte yandan görgü tanıkları verdikleri bilgide, çocuğun, Midye köyü sakini Muhammed Avde olduğunu ve herhangi bir çatışma durumu yaşanmazken, Ayrım Duvarı'nın çevresindeki İsrail askeri devriyesi tarafından vurulduğunu aktardı.İşgalci İsrail işgal güçleri, Mescid-i Aksa da başından vurulup şehit olan Velid Şerif'in, bu akşam işgal altındaki Kudüs'te düzenlenen cenaze töreninden sonra çok sayıda Filistinli çocuğu gözaltına aldı.