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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan’dan NATO’ya belgeli çıkarma! Zirvede iki önemli başlık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ay sonunda yapılacak NATO Zirvesi'ne iki önemli başlıkla gidecek. İsveç ve Finlandiya'nın teröre desteği, Yunanistan'ın adalardaki ihlalleri de dosyada olacak.

Başkan Erdoğan’dan NATO’ya belgeli çıkarma! Zirvede iki önemli başlık
Ekleme: 19.06.2022 - 09:04 Güncelleme: 19.06.2022 - 09:07 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan’dan NATO’ya belgeli çıkarma! Zirvede iki önemli başlık
Türkiye, küresel meselelerde uyguladığı adil ve dengeli dış politikası ile dünya gündeminde ana aktör haline geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ay sonunda İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye'nin tezlerini özel belge ve dosyalarla ortaya koyacak.

Başkan Erdoğan’dan NATO’ya belgeli çıkarma! Zirvede iki önemli başlık

İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye verdiği silahlar ile finansal ve siyasi destek kanıtlarıyla bir kez daha ortaya konulacak, bu hasmane tutum sürerken 'müttefiklik' ilişkisi kurulamayacağı ifade edilecek.

Başkan Erdoğan’dan NATO’ya belgeli çıkarma! Zirvede iki önemli başlık

Son olarak Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar sırasında İsveç yapımı 200-1000 metre menzilli 84 kalibrelik AT-4 tanksavar silahları ele geçirildi. Tanksavarların seri numaraları kaydedildi ve fotoğrafları çekildi.

Başkan Erdoğan’dan NATO’ya belgeli çıkarma! Zirvede iki önemli başlık

Öte yandan Yunanistan'ın uluslararası hukuku alenen ihlal etmesi nedeniyle Ege'de gerginliği tırmandırması da kritik NATO zirvesinde masada olacak.

Başkan Erdoğan’dan NATO’ya belgeli çıkarma! Zirvede iki önemli başlık

(1947) Paris ve (1923) Lozan Anlaşmalarının 'esastan ihlali' anlamına gelen gayriaskeri statüdeki adaların silahlandırılması ve Savunma Bakan Yardımcısı düzeyindeki tahrik edici ziyaretler de Türkiye tarafından kayıt altına alındı. Atina'nın reddettiği gerçekler de müttefiklere belgeleriyle gösterilecek.

Başkan Erdoğan’dan NATO’ya belgeli çıkarma! Zirvede iki önemli başlık

TERÖRİSTLERİN TANKSAVAR SİLAHI İSVEÇ'TEN

Terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye silah ve parasal destek veren, teröristleri ülkesinde barındıran, yasa dışı eylemlerine göz yuman İsveç'in yanı sıra, PKK terör örgütü ile ilişkisini saklamayan Finladiya'nın NATO üyelik başvurusu zirvenin en önemli başlıklarından olacak.

Başkan Erdoğan’dan NATO’ya belgeli çıkarma! Zirvede iki önemli başlık

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK mensuplarının iadesine yönelik talepleri karşılıksız bırakan İsveç'in terör örgütüne verdiği silahlar da seri numaraları ve fotoğraflarla kayıt altına alındı.

Başkan Erdoğan’dan NATO’ya belgeli çıkarma! Zirvede iki önemli başlık

Mehmetçiğin terör örgütüne yönelik operasyonlarında 2018 yılından bu yana Hakkari, Şırnak, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgesinde çok sayıda AT-4 tanksavar ele geçirildi.

Başkan Erdoğan’dan NATO’ya belgeli çıkarma! Zirvede iki önemli başlık

Teröristler tarafından Türkiye ile Irak ve kuzey Suriye'de yoğun olarak kullanılan İsveç üretimi AT-4 tanksavar füzeleri piyade birliklerinin zırhlı araç ve tahkimatlarını yok etmek veya devre dışı bırakmak amacıyla tasarlandı.

Başkan Erdoğan’dan NATO’ya belgeli çıkarma! Zirvede iki önemli başlık

YUNAN İHLALLERİ DE KAYIT ALTINDA

NATO Liderler Zirvesi'nde Ankara-Atina hattındaki gerginlik de gündeme gelecek. Yunanistan'ın uluslararası hukuku hiçe sayarak Lozan ve Paris anlaşmalarını ihlal ettiği gerçeği, müttefiklere kanıtlarıyla gösterilecek. 'Mağdur edebiyatı' yapmayı genel politikası haline getiren Yunanistan adaları savunma amaçlı silahlandırdığını, göçmenleri geri itmediğini ve uluslararası hukuku ihlal etmediğini iddia ederek 'Türkiye bize saldıracak' algısı yaratmaya çabalıyor.

Başkan Erdoğan’dan NATO’ya belgeli çıkarma! Zirvede iki önemli başlık

Atina, Türkiye'nin kayıt altına aldığı ve uluslararası kamuoyuna duyurduğu hukuk ihlallerine uluslar arası toplumu ikna edici bir yanıt veremiyor. Aksine, Türkiye ana karası üzerinde askeri uçuşlar yaparak, gerilimi tırmandırmaktan geri durmuyor. Ankara, Yunanistan ile sorunlarda diyalog yanlısı olduğunu ancak meşru haklarından da vazgeçmeyeceğini tekrar vurgulayacak.

Başkan Erdoğan’dan NATO’ya belgeli çıkarma! Zirvede iki önemli başlık

UKRAYNA KRİZİNDE BAŞAT ROL

Madrid'deki zirvede ele alınacak dosyalardan biri de Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş olacak. Rusya'nın da Ukrayna'nın da güven duyduğu tek ülke olan, üstlendiği arabuluculuk rolüyle süreçte etkin olan Türkiye, ateşkesin sağlanması ve savaşın sona erdirilmesi ile tahıl koridorunun açılması yönündeki temaslar hakkında müttefikleri bilgilendirecek.
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