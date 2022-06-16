TBMM'de CHP'li ve HDP'li vekillerden korsan giriş! Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı perdeleyerek Meclis'e soktular!

CHP'li ve HDP'li vekiller pes dedirten bir olaya imza attı.Meclis'e girişi yasak olan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı Meclis'e sokarak basın toplantısı yaptırdılar.Fincancı zaman zaman terörle mücadeleye yönelik itirazlarıyla gündem olan ayrıca terör örgütü propagandası yapmaktan yargılanan bir isim.TBB Başkanı Fincancı daha önce Meclis'te izin almadan basın toplantısı yapınca, TBMM'ye girişi yasaklanmıştı.Öyle ki Meclis kapılarında giriş yasağı olanların listesi bulunuyor. İşte bu listenin başında olan isimlerden biri de Fincancı.Normal yolla Meclis kampüsüne girmesi mümkün değil. İşte bu yasağı CHP ve HDP'li vekiller deldi.Vekillerin araçları Meclis'e girişte aranmıyor. Bunu bilen birkaç vekil ise Fincancı'yı aracına alarak içeri soktu.Korsan bir şekilde Meclis'e sokulmakla kalmadı. Fincancı'yla birlikte CHP'li ve HDP'li milletvekilleri basın toplantı salonunda kameraların karşısına geçti.Meclis Başkanlığı Şebnem Korur Fincancı'nın hangi vekilin aracıyla girdiği tespit etmeye çalışıyor.Tespiti halinde gerekli işlemlerin yapılacağı belirtildi.