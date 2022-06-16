  • USD: 17,26 - 17,29
  • EURO: 18,08 - 18,11
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

PKK'ya operasyon! 16 tutuklama!

Diyarbakır'da, Belçika ve İngiltere'den yayın yapan televizyon kanallarına program hazırladıkları, terör örgütü propagandası yaparak, örgütün üst yönetiminin talimatlarını aktardıkları ve kentteki hava hareketliliğini örgüt üyelerine duyurmak amacıyla haber yaptıkları tespit edilen ajanslara yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 16’sı tutuklandı.

Ekleme: 16.06.2022 - 09:00 Güncelleme: 16.06.2022 - 09:01 / Editör: Ozge Selin
PKK'ya operasyon! 16 tutuklama!
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK'nın 'Basın Komitesi' yapılanmasına yönelik çalışma yapıldı. Diyarbakır'da bulunan Pel Yapım, Piya Yapım, Ari Yapım isimli ajansların Belçika'da yayın yapan Sterk TV ve İngiltere'de yayın yapan Medya Haber TV isimli televizyon kanallarına program hazırladıkları ve yayınlattıkları tespit edildi. Aynı amaçla hizmet eden Jin News haber ajansı ile ilgili de çalışma yürütüldü. Sterk TV ve Medya Haber TV kanallarının 9 başlıkta 102 programa ait 82 saatlik program içerikleri incelendi. Çalışmalarla, bölücü terör örgütü propagandası, terör örgütünün hükümlü elebaşı Abdullah Öcalan lehine programlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütüne yönelik yaptığı operasyonların Kürt halkına yönelik yapıldığı izlenimi vererek ajitasyon, terör örgütünü meşru göstermeye yönelik çalışmalar, örgütün üst yönetiminin talimatlarını aktarma, 'Son Dakika' bilgisi girerek Diyarbakır'dan havalanan F-16'ların harekatını örgüt mensuplarına duyurmak amacıyla haber yapıldığı belirlendi.

22 GÖZALTI

8 Haziran'da sabah saatlerinden gerçekleştirilen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Devam eden operasyonda daha sonra 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda toplatma kararı bulunan yayın ve dijital materyaller ile örgütsel doküman ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6'sı ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
İyi Parti'den anket şirketlerine tehdit
Miçotakis'ten geri adım: Dikkat çeken Erdoğan mesajı...
Kadıköy'de Öcalan'a destek için yürüyenlere operasyon
Polise saldıran DBP'li Saliha Aydeniz'i kınayamayan CHP'li Kılıçdaroğlu'na sert tepki: 'HDPKK incinmesin diye ödünüz patlıyor'
Kılıçdaroğlu'nun sahip çıktığı sözde gazetecilerin TSK'nın faaliyetlerini PKK'ya bildirdiği ortaya çıktı!
Sancaktepede yıkamaya götürülen İETT otobüsü kontrolden çıkarak otomobile çarptı
Cumhuriyet tarihinin en büyük öğrenci affı! Kimler yararlanacak? Hangi yılları kapsıyor?
Asgari ücrete ara zam formülü! İşte üzerinde çalışılan maddeler
CHP'den FETÖ imamına adreslim ihale!
Mahir Ünal 'Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?' sorusunu yanıtladı!
Yavuz Bingöl'ün acı gününde İBB'den büyük ayıp!
Bakan Soylu 'videoyla ispat' önerisinde bulundu! Yunan vekiller suspus oldu!
PKK'lı vekilden İsveç'e yeni tehdit! Türkiye'nin taleplerini karşılamayın!
Dezenformasyonla mücadele yasası TBMM'de kabul edildi!
Fed faiz kararı belli oldu!
Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş İsveç-Finlandiya açıklaması!
Yunan basını Stoltenberg'i 'eşit mesafede durmakla' suçladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enerji fiyatlarıyla ilgili paylaşım!
Ruslar gazı kesti! Almanlar kararı 'siyasi güdümlü' buldu!
Tahir Elçi davasında yeni gelişme! Ahmet Davutoğlu dinlenecek!
Nisa bebekten üzen haber! Yaşam savaşını kaybetmedi ama...

Nisa bebekten üzen haber! Yaşam savaşını kaybetmedi ama...

67 milyonluk vurgunda yeni görüntülere ulaşıldı!

67 milyonluk vurgunda yeni görüntülere ulaşıldı!

On dokuz milyar yılın en hızlı büyüyen kara deliği keşfedildi!

On dokuz milyar yılın en hızlı büyüyen kara deliği keşfedildi!

Kurbanlıklar pazara indi! İşte güncel fiyatları!

Kurbanlıklar pazara indi! İşte güncel fiyatları!

Türk Yıldızları nefes kesti!

Türk Yıldızları nefes kesti!

15 yaşındaki fenomen milyonların sahibi oldu!

15 yaşındaki fenomen milyonların sahibi oldu!